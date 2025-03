UP Weather: यूपी में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी

UP Weather Update: यूपी में मौसम सुहाना बना हुआ है। दिन में धूप और रात में मौसम ठंडा हो रहा है। यूपी के कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही बारिश को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है।

मुरादाबाद•Mar 22, 2025 / 07:03 am• Mohd Danish

UP Weather: यूपी में बदला मौसम का मिजाज..

Rain strong wind warning in many districts in UP: उत्तर प्रदेश में 22 मार्च को पश्चिमी व पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार है। तो वहीं गुरुवार दोपहर वाराणसी, प्रयागराज और जौनपुर समेत करीब 8 जिलों में बारिश हुई। अब प्रदेश में बारिश और झोंकेदार हवा चलने की संभावना जताई गई है।

गरज-चमक के साथ बारिश भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार अगले 48 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। 22 मार्च को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं, 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं है। यह भी पढ़ें युवक की हत्या कर फेंका शव, सिर में चोट के निशान, जांच में जुटी पुल‍िस बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी मौसम विभाग की मानें तो रविवार को बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और संत रविदास नगर में बादल गरजने व बिजली चमकने की संभावना है। साथ ही जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, कुशीनगर, कानपुर नगर, रायबरेली, संभल, बिजनौर, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में भी बादल गरजने व बिजली चमकने का आसार जताया गया है। मौसम विभाग की मानें तो रविवार को बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और संत रविदास नगर में बादल गरजने व बिजली चमकने की संभावना है। साथ ही जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, कुशीनगर, कानपुर नगर, रायबरेली, संभल, बिजनौर, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में भी बादल गरजने व बिजली चमकने का आसार जताया गया है।