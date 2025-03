यूपी के कई जिलों में हुई बारिश, ओले गिरने से किसान चिंतित, गेहूं की फसल को नुकसान का खतरा

UP Rain News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर, गोरखपुर, वाराणसी सोनभद्र, प्रयागराज, सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी, इटावा आदि जगहों पर सोमवार सुबह हल्की बारिश देखने को मिली।

मुरादाबाद•Mar 17, 2025 / 08:44 pm• Mohd Danish

Rainfall in many districts of UP: उत्तर प्रदेश में दक्षिणी-पूर्वी और तराई इलाकों में रविवार की देर रात से सोमवार की सुबह के बीच रुक-रुककर बारिश होती रही। गोरखपुर और बस्ती समेत अवध क्षेत्र के कई जिलों में बारिश के साथ ओले भी बरसे। बूंदाबांदी और कई जिलों में ओले गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई। खेतों में सरसों, मटर और गेहूं की फसल को ओले गिरने से नुकसान की आशंका है।

ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान किसानों के लिए यह मौसमी बदलाव चिंता का विषय बन गया है। बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी सरसों और गेहूं की फसलों को नुकसान की आशंका है। किसानों ने बताया कि इस समय फसलें नाजुक अवस्था में हैं और ऐसे में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हो सकता है। यह भी पढ़ें संभल में हर्षा रिछारिया ने की पूजा अर्चना, बोलीं- महादेव ने विचार दिया तो चली आई सनातनियों के बीच 18 से 20 मार्च तक का मौसम मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में भी इस तरह के मौसम की संभावना बनी हुई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करें। वहीं 18 से 20 मार्च तक मौसम शुष्क रहने वाला है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी से चली पूर्वा हवा फिर से मौसम में बदलाव लाएगी।