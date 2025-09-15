रामभद्राचार्य के ‘मिनी पाकिस्तान’ बयान पर गरमाई सियासत, सपा नेता डॉ. एसटी हसन बोले- मुसलमानों का अपमान बर्दाश्त नहीं

रविवार को मुरादाबाद स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में सपा के पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान सिर्फ और सिर्फ समाज में भय, असुरक्षा और विभाजन फैलाने के लिए दिए जाते हैं, ताकि कुछ लोगों की राजनीतिक दुकान चलती रहे। डॉ. हसन ने आरोप लगाया कि इस तरह की बयानबाजी का फायदा एक खास राजनीतिक पार्टी को पहुंचता है।