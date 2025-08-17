Patrika LogoSwitch to English

Moradabad Flood: मुरादाबाद में बाढ़ का कहर! रामगंगा और गागन नदियों में उफान, 15 गांवों का आवागमन ठप

Moradabad Flood News: मुरादाबाद में रामगंगा और गागन नदियों का पानी उफान पर है। विकनपुर पुल का एप्रोच कटने और तेज कटान के कारण 15 गांवों का आवागमन बंद हो गया है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 17, 2025

ramganga gagan river 15 villages affected moradabad flood
Moradabad Flood: मुरादाबाद में बाढ़ का कहर! Image Source - Social Media

Ramganga gagan river 15 villages affected moradabad flood: यूपी के मुरादाबाद में लगातार बारिश और नदी के तेज बहाव के कारण रामगंगा और गागन नदियों का पानी उफान पर है। नदी के पानी बढ़ने से कई एप्रोच मार्ग कट गए हैं और जिले के 15 गांवों का आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। प्रशासन और स्थानीय लोग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

विकनपुर पुल का एप्रोच कटने से गहरा संकट

रामगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे होने के बावजूद तेजी से बहाव जारी है। इसी वजह से विकनपुर पुल का एप्रोच कट गया, जिससे 15 गांवों का आवागमन बाधित हो गया। पुल कटने से दलपतपुर-सुल्तानपुर मार्ग भी बंद हो गया है।

किसानों की फसलें बर्बाद, कटान तेज

पानी के तेज बहाव के कारण मुन्ना, रामवती, लल्ला महेंद्र, धर्मेंद्र, पूनम, शकुंतला, प्रेमपाल, जगदीश, चंद्रसैन, दौलत, गुड्डू, लक्ष्मी, गजेंद्र और राजेन्द्र के खेतों में खड़ी धान और उड़द की फसलें बाढ़ में समा गई हैं। किसान चंद्रप्रकाश ने बताया कि नदी पिछले एक सप्ताह से लगातार कटान कर रही है, जिससे गांव और खेतों पर खतरा बढ़ गया है।

नदी किनारे बसे परिवारों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया

गागन नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 24 सेमी ऊपर बह रहा है। नदी के किनारे बसे लगभग 40 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। जिला प्रशासन ने भोला नगरी और आफत नगरी (शिवशक्ति नगरी) में स्थिति पर विशेष निगरानी रखी हुई है।

कांठ क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का असर

कांठ तहसील के दरियापुर गांव में अभी भी पानी भरा हुआ है। इसी तरह रफायतपुर गांव के 40 से 50 घरों में पानी घुसा हुआ है। सलेमपुर और फरीदपुर मेढ़ी के जंगल में भी घरों और रास्तों में पानी भरा होने के कारण सामान्य जीवन प्रभावित है।

प्रशासन और ग्रामीणों की चिंता

प्रधान रामकिशोर ने जिला प्रशासन से कटान रोकने के उपाय करने की मांग की है। गांव के लोग नदी के कटान और बाढ़ के तेज बहाव को लेकर भयभीत हैं। अधिकारियों ने लोगों से नदी के किनारे न जाने और बचाव उपाय अपनाने की अपील की है।

