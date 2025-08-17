Moradabad Flood: मुरादाबाद में बाढ़ का कहर! रामगंगा और गागन नदियों में उफान, 15 गांवों का आवागमन ठप

Ramganga gagan river 15 villages affected moradabad flood: यूपी के मुरादाबाद में लगातार बारिश और नदी के तेज बहाव के कारण रामगंगा और गागन नदियों का पानी उफान पर है। नदी के पानी बढ़ने से कई एप्रोच मार्ग कट गए हैं और जिले के 15 गांवों का आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। प्रशासन और स्थानीय लोग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।