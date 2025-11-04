मैं आजम खान का ड्राइवर हूं… कहकर रास्ता रोका, गाली गलौज और धमकी दी; फिर पुलिस ने किया ये काम

मैं आजम खान का ड्राइवर हूं | Image Source - Pexels
Rampur Crime News: रामपुर में नगर पालिका चेयरमैन के प्रतिनिधि फैसल हसन को धमकाने के आरोप में पुलिस ने साकिब मियां को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि साकिब ने न केवल उनका रास्ता रोका बल्कि गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की भी धमकी दी। फैसल की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया, बाद में उसका शांति भंग में चालान कर दिया गया।
एफआईआर में फैसल हसन ने बताया कि 1 नवंबर की रात वह मुहल्ले से गुजर रहे थे, तभी साकिब मियां ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि साकिब ने खुद को सपा नेता आजम खान का पूर्व ड्राइवर बताते हुए नगर पालिका में ठेका दिलाने का दबाव बनाया। इनकार करने पर उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और धमकी देने लगा।
मामला तब और उलझ गया जब साकिब मियां का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह कलक्ट्रेट स्थित एसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देता हुआ दिख रहा है। वीडियो में साकिब का दावा है कि फैसल ने नौकरी लगवाने के नाम पर रुपये लिए, लेकिन काम नहीं किया। साकिब का आरोप है कि जब उसने पैसे वापस मांगे तो फैसल और उसके तीन साथियों ने मारपीट की। इस वीडियो ने मामले में एक नया मोड़ जोड़ दिया है।
शहर कोतवाली प्रभारी ओमकार सिंह ने बताया कि साकिब को गिरफ्तार कर शांति भंग में चालान किया गया है। पुलिस अब दोनों पक्षों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है, चाहे वह धमकी का मामला हो या नौकरी के नाम पर पैसे लेने का। पुलिस का कहना है कि सभी बयानों, वीडियो और शिकायतों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
