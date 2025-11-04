मैं आजम खान का ड्राइवर हूं… कहकर रास्ता रोका, गाली गलौज और धमकी दी; फिर पुलिस ने किया ये काम

मामला तब और उलझ गया जब साकिब मियां का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह कलक्ट्रेट स्थित एसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देता हुआ दिख रहा है। वीडियो में साकिब का दावा है कि फैसल ने नौकरी लगवाने के नाम पर रुपये लिए, लेकिन काम नहीं किया। साकिब का आरोप है कि जब उसने पैसे वापस मांगे तो फैसल और उसके तीन साथियों ने मारपीट की। इस वीडियो ने मामले में एक नया मोड़ जोड़ दिया है।