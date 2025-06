UP Roadways: यूपी रोडवेज में 500 संविदा चालकों की भर्ती शुरू, दो दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन, योग्यता आठवीं पास

UP Roadways News: उत्तर प्रदेश रोडवेज ने मुरादाबाद परिक्षेत्र में 500 संविदा चालकों की भर्ती के लिए दो दिवसीय रोजगार मेला शुरू किया है। आठवीं पास, 23-58 वर्ष आयु वर्ग के अभ्यर्थी जिनके पास दो साल पुराना भारी वाहन लाइसेंस है, वे आवेदन कर सकते हैं।

Recruitment of 500 contract drivers started in UP Roadways: उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम ने मुरादाबाद परिक्षेत्र में 500 संविदा चालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत तीन और चार जून को दो दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले का आयोजन पीतल नगरी स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) कार्यालय में किया गया है।

योग्यताएं और आवेदन प्रक्रिया आरएम ममता सिंह के अनुसार यह भर्ती संविदा अनुबंध के आधार पर की जाएगी, जिसमें चयनित चालकों को प्रति किलोमीटर 2.06 रुपये का भुगतान किया जाएगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम आठवीं पास होनी चाहिए। आयु सीमा 23 से 58 वर्ष निर्धारित की गई है, साथ ही अभ्यर्थी की ऊंचाई कम से कम 5 फीट 3 इंच होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवार के पास कम से कम दो वर्ष पुराना वैध भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। आवेदन के समय शैक्षिक प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना जरूरी है। चयन प्रक्रिया में ड्राइविंग टेस्ट भी शामिल चयनित अभ्यर्थियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें लखनऊ और दिल्ली में ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा। क्षेत्रीय प्रबंधक ममता सिंह ने सभी योग्य उम्मीदवारों से इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। चयनित अभ्यर्थियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें लखनऊ और दिल्ली में ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा। क्षेत्रीय प्रबंधक ममता सिंह ने सभी योग्य उम्मीदवारों से इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।