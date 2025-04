यात्रियों के लिए राहत, यूपी-बिहार के बीच दौड़ेंगी समर स्पेशल ट्रेनें, जानिए टाइम टेबल

Railway News: गर्मी में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने बिहार और पूर्वांचल के लिए तीन समर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है।

मुरादाबाद•Apr 27, 2025 / 07:27 pm• Mohd Danish

यात्रियों के लिए राहत, यूपी-बिहार के बीच दौड़ेंगी समर स्पेशल ट्रेनें..

Summer special trains will run between UP Bihar: मई और जून के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बिहार और पूर्वांचल जाने वालों के लिए तीन समर स्पेशल ट्रेनों को मंजूरी दी है। ये ट्रेनें 8 मई से 13 जुलाई तक संचालित होंगी।

सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने जानकारी दी कि योगनगरी ऋषिकेश से गोरखपुर के लिए समर स्पेशल ट्रेन (04304/03) 10 मई से 13 जुलाई तक चलेगी। इसी तरह, नई दिल्ली से गोरखपुर के लिए (04012/11) समर स्पेशल ट्रेन 9 मई से 12 जुलाई तक संचालित होगी। तीसरी ट्रेन, दिल्ली से रक्सौल के लिए (04026/25), 8 मई से 11 जुलाई तक चलेगी। तीनों ट्रेनें सप्ताह में एक दिन चलेंगी और प्रत्येक ट्रेन के कुल 10 ट्रिप होंगे। गोरखपुर जाने वाली स्पेशल ट्रेनों के बीच हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली और शाहजहांपुर में ठहराव रहेगा। सत्याग्रह समेत आठ ट्रेनों का संचालन फिर शुरू गोरखपुर में इंटरलॉकिंग कार्य के कारण मुरादाबाद रूट की आठ ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से रोका गया था, लेकिन अब इनका संचालन फिर से बहाल कर दिया गया है। बहाल की गई ट्रेनों में रक्सौल से आनंद विहार और डिब्रूगढ़-अमृतसर जननायक एक्सप्रेस समेत चार जोड़ी ट्रेनें शामिल हैं। सत्याग्रह एक्सप्रेस (15273/74) 25 अप्रैल से नए रूट पर चलाई जा रही है, जबकि जननायक एक्सप्रेस (15211/12) 24 अप्रैल से बहाल हो गई है। इसके अतिरिक्त, सहरसा-अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस (15531/32) ट्रेन 27 अप्रैल को संचालन में आएगी। यह ट्रेन छपरा-बनारस-मां बेल्हादेवी-लखनऊ होकर चलेगी और 28 अप्रैल को अमृतसर से वापसी करेगी। वहीं, अंत्योदय एक्सप्रेस (22551/52) ट्रेन 3 मई से चलाई जाएगी। यह भी पढ़ें शादी में डीजे बंद करने पर बवाल, घराती-बाराती में जमकर हुई मारपीट, महिला घायल गोरखपुर जंक्शन पर रेलवे लाइन कार्य भी जारी गोरखपुर जंक्शन और गोरखपुर कैंट स्टेशन के बीच रेललाइन कार्य भी तेजी से जारी है। 4 अप्रैल से प्री एनआई (नॉन इंटरलॉकिंग) कार्य शुरू हो गया था, जिसके चलते रेलवे ने 16 अप्रैल से 4 मई तक सत्याग्रह समेत 10 जोड़ी ट्रेनों का संचालन रोक दिया था। लेकिन गर्मी में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने निर्णय लिया कि इन ट्रेनों का संचालन फिर से बहाल किया जाए। गोरखपुर जंक्शन और गोरखपुर कैंट स्टेशन के बीच रेललाइन कार्य भी तेजी से जारी है। 4 अप्रैल से प्री एनआई (नॉन इंटरलॉकिंग) कार्य शुरू हो गया था, जिसके चलते रेलवे ने 16 अप्रैल से 4 मई तक सत्याग्रह समेत 10 जोड़ी ट्रेनों का संचालन रोक दिया था। लेकिन गर्मी में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने निर्णय लिया कि इन ट्रेनों का संचालन फिर से बहाल किया जाए।