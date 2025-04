शादी में डीजे बंद करने पर बवाल, घराती-बाराती में जमकर हुई मारपीट, महिला घायल

Rampur News: यूपी के रामपुर में एक शादी समारोह के दौरान डीजे पर डांस को लेकर घराती और बाराती के बीच विवाद हुआ। विवाद बढ़ते-बढ़ते मारपीट और कुर्सियां फेंके जाने तक पहुंचा।

Apr 27, 2025

Uproar over stopping DJ at wedding in Rampur: रामपुर के थाना गंज क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान डीजे पर डांस को लेकर विवाद हो गया। यह घटना एक शादी समारोह में बीती रात हुई।

डांस को लेकर घराती-बाराती के बीच भिड़ंत जानकारी के अनुसार, शादी समारोह के दौरान घर की छत पर डीजे पर डांस का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान घराती और बाराती के बीच डीजे बंद करने को लेकर विवाद शुरू हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और कुर्सियों का आदान-प्रदान हुआ। महिलाएं भी इस झगड़े में शामिल हो गईं, जिसमें कुछ महिलाओं को मामूली चोटें आईं। भयावह भगदड़, चारदीवारी गिरी हंगामे के कारण छत पर जमा भीड़ में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ के चलते छत की चार दीवारी गिर गई, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान आसपास की छतों पर भी लोग डांस देखने के लिए इकट्ठा थे, जो अफरा-तफरी की स्थिति में आ गए। अफरा-तफरी का माहौल, पुलिस की मौजूदगी हंगामे के कारण आसपास के लोग भी घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए और स्थिति देर तक काबू में नहीं आ पाई। पुलिस को मौके पर बुलाया गया, लेकिन स्थिति को शांत करने में समय लग गया। यह भी पढ़ें भीषण गर्मी के बीच बदलेगा मौसम, यूपी के इन जिलों में बारिश की चेतावनी यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है, और लोग अब शादी समारोहों में डीजे पर डांस को लेकर बढ़ती हिंसा और विवादों को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है, और लोग अब शादी समारोहों में डीजे पर डांस को लेकर बढ़ती हिंसा और विवादों को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं।