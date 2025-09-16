Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

बिना हेलमेट स्कूटी पर दिखीं सपा सांसद रुचि वीरा! जनता बोली- मैडम नियम तोड़कर क्या मिसाल दोगी?

Moradabad News: मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा का बिना हेलमेट स्कूटी पर सवार होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में उनके साथ स्कूटी चला रहा युवक भी बिना हेलमेट नजर आया।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 16, 2025

ruchi vira samajwadi party mp scooty no helmet viral video moradabad
बिना हेलमेट स्कूटी पर दिखीं सपा सांसद रुचि वीरा! Image Source - Social Media 'X'

Ruchi vira scooty no helmet viral video in Moradabad: समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा एक वीडियो को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में सांसद अपने एक कार्यकर्ता के साथ स्कूटी पर सवार दिखाई देती हैं। खास बात यह रही कि न तो सांसद और न ही स्कूटी चलाने वाला युवक हेलमेट पहने नजर आया। वीडियो में स्कूटी (UP21BS5113) भी साफ दिखाई देती है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो हरथला इलाके के दौरे का है, जहां सांसद कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंची थीं।

सोशल मीडिया पर उठे सवाल

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने सांसद को घेरना शुरू कर दिया। यूजर्स ने सवाल किया कि जब जनप्रतिनिधि ही ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करेंगे तो आम जनता से पालन की उम्मीद कैसे की जा सकती है। कई लोगों ने ट्रैफिक पुलिस से तत्काल कार्रवाई करने की मांग भी रखी। इंस्टाग्राम पर ‘रुचि वीरा फैंस’ नामक पेज पर यह वीडियो पोस्ट किया गया, जहां सांसद की रैलियों और जनसंपर्क कार्यक्रमों से जुड़े क्लिप्स लगातार शेयर होते रहते हैं। हालांकि यह वीडियो किस तारीख का है इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।

जानें रुचि वीरा का इतिहास

रुचि वीरा का राजनीति में सफर लंबा रहा है। वह मूल रूप से बिजनौर की रहने वाली हैं और समाजवादी पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। इससे पहले वह बिजनौर से विधायक भी रह चुकी हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्हें मुरादाबाद सीट से प्रत्याशी बनाया था। इस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल कर संसद तक पहुंच बनाई।

आजम खान की करीबी मानी जाती हैं सांसद

रुचि वीरा को सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान का करीबी माना जाता है। उनकी राजनीतिक सक्रियता और जनता से सीधा जुड़ाव उन्हें हमेशा चर्चा में बनाए रखता है। हालांकि इस बार उनका वायरल वीडियो उन्हें विवादों में ले आया है और अब देखना होगा कि इस मामले में ट्रैफिक पुलिस आगे क्या कदम उठाती है।

Published on:

16 Sept 2025 07:06 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / बिना हेलमेट स्कूटी पर दिखीं सपा सांसद रुचि वीरा! जनता बोली- मैडम नियम तोड़कर क्या मिसाल दोगी?

