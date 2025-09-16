बिना हेलमेट स्कूटी पर दिखीं सपा सांसद रुचि वीरा! जनता बोली- मैडम नियम तोड़कर क्या मिसाल दोगी?

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने सांसद को घेरना शुरू कर दिया। यूजर्स ने सवाल किया कि जब जनप्रतिनिधि ही ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करेंगे तो आम जनता से पालन की उम्मीद कैसे की जा सकती है। कई लोगों ने ट्रैफिक पुलिस से तत्काल कार्रवाई करने की मांग भी रखी। इंस्टाग्राम पर ‘रुचि वीरा फैंस’ नामक पेज पर यह वीडियो पोस्ट किया गया, जहां सांसद की रैलियों और जनसंपर्क कार्यक्रमों से जुड़े क्लिप्स लगातार शेयर होते रहते हैं। हालांकि यह वीडियो किस तारीख का है इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।