मुरादाबाद के Sabih Khan एप्पल के नए COO नियुक्त, पीतल नगरी का बढ़ा गौरव, निर्यातकों में उत्साह

Sabih Khan of Moradabad appointed new COO of Apple: दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक, एप्पल इंक ने मुरादाबाद में जन्मे सबीह खान को अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी (Chief Operating Officer - COO) नियुक्त किया है। सबीह खान अब सीईओ टिम कुक की अगुवाई में काम करेंगे और इस महीने के अंत तक जेफ विलियम्स की जगह लेंगे।