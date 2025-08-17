Janmashtami: संभल में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की धूम! एएसपी अनुज चौधरी का अनूठा भक्ति अंदाज बना चर्चा का विषय

Krishna janmashtami asp anuj chaudhary pooja in Sambhal: यूपी के संभल जिले में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस बार बेहद खास अंदाज़ में मनाया गया। चंदौसी कोतवाली परिसर में भव्य पंडाल सजाया गया, जहां रंग-बिरंगी रोशनी और सजावट के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना की। पूरे जनपद के थानों और मंदिरों में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली।
योगी सरकार में ‘सिंघम और केसरी’ नाम से लोकप्रिय एएसपी अनुज चौधरी इस बार पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन नजर आए। सादे कपड़ों में पहुंचे अनुज चौधरी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रीकृष्ण पूजन कर जागरण का शुभारंभ किया। उनका यह सरल और भक्ति से परिपूर्ण रूप देखकर लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। देर रात तक उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहीं, जो कानून की सख्ती के साथ-साथ संस्कार और आस्था की मिसाल पेश कर रही हैं।
कोतवाली चंदौसी में आयोजित इस भव्य जागरण में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इंस्पेक्टर मोहित चौधरी, क्राइम इंस्पेक्टर विनीत भटनागर, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष अंकित जैन और अनुराग मित्तल समेत तमाम स्थानीय लोग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। माहौल पूरी तरह भक्ति रस में डूबा रहा और लोग देर रात तक भजनों और कीर्तन का आनंद उठाते रहे।
जिला मुख्यालय बहजोई कस्बा क्षेत्र के मंडी समिति मंदिर में डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया, एसपी कृष्ण विश्नोई और सीओ संभल आईपीएस आलोक भाटी ने विधिविधान से पूजा-अर्चना की। इस दौरान सीओ डॉ. प्रदीप कुमार सहित प्रशासन और पुलिस के कई अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों की सहभागिता से जन्माष्टमी पर्व और भी खास हो गया, जिससे प्रशासन और जनता के बीच भक्ति और विश्वास का अद्भुत संगम देखने को मिला।
कार्यक्रम के बाद से ही एएसपी अनुज चौधरी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोग उनकी भक्ति भावना और सरलता की जमकर सराहना कर रहे हैं। अनुज चौधरी का यह रूप उनकी छवि में एक नया अध्याय जोड़ रहा है, जिसमें जहां एक ओर उनकी सख्त छवि दिखती है, वहीं दूसरी ओर संस्कार, आस्था और धर्म के प्रति गहरी निष्ठा भी झलकती है।