Janmashtami: संभल में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की धूम! एएसपी अनुज चौधरी का अनूठा भक्ति अंदाज बना चर्चा का विषय

योगी सरकार में ‘सिंघम और केसरी’ नाम से लोकप्रिय एएसपी अनुज चौधरी इस बार पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन नजर आए। सादे कपड़ों में पहुंचे अनुज चौधरी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रीकृष्ण पूजन कर जागरण का शुभारंभ किया। उनका यह सरल और भक्ति से परिपूर्ण रूप देखकर लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। देर रात तक उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहीं, जो कानून की सख्ती के साथ-साथ संस्कार और आस्था की मिसाल पेश कर रही हैं।