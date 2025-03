UP Weather Today: सावधान! यूपी में पड़ने वाली है झुलसाने वाली गर्मी, भीषण गर्मी से बढ़ेगी मुश्किलें

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तीखी धूप और चुभती किरणों के बीच प्रदेश के कई जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है।

मुरादाबाद•Mar 24, 2025 / 08:42 am• Mohd Danish

Scorching heat is going to hit Uttar Pradesh: मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी होगी। फिलहाल, प्रदेश के कई जिलों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, और मार्च के अंत तक यह 40 डिग्री से भी अधिक हो सकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में लू चलने की संभावना भी बनी हुई है।