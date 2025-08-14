Moradabad News: सचिवालय अफसर बनकर ठगी! मुरादाबाद में युवक से नौकरी के नाम पर दो लाख हड़पे, FIR दर्ज

Secretariat job scam two lakh fraud case fir in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र में एक चौंकाने वाला ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने खुद को सचिवालय का अधिकारी बताकर नौकरी दिलाने का झांसा दिया और दो लाख रुपये हड़प लिए। पीड़ित को न तो नौकरी मिली और न ही रकम वापस की गई, बल्कि पैसे मांगने पर आरोपी ने धमकी दी।
मामला थाना मझोला क्षेत्र के प्रीत विहार निवासी रिंकू से जुड़ा है। उनकी मुलाकात मेरठ के मबाना क्षेत्र के गांव खेड़ी मनिहार निवासी शुभदीप राणा से हुई थी। शुभदीप ने खुद को लखनऊ सचिवालय में कार्यरत एक अधिकारी का बेटा बताया और सरकारी नौकरी दिलाने का झूठा भरोसा दिया।
पीड़ित के अनुसार, आरोपी ने अलग-अलग माध्यमों से 88 हजार रुपये ऑनलाइन और 12 हजार रुपये नकद मिलाकर कुल दो लाख रुपये वसूले। रकम देने के बाद भी एक साल तक नौकरी का कोई इंतजाम नहीं हुआ।
जब रिंकू ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी ने न केवल पैसे लौटाने से इनकार कर दिया बल्कि धमकी भी दी। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में लिखित शिकायत दी।
प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी शुभदीप राणा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब ठगी में इस्तेमाल तरीकों और रकम की ट्रांजेक्शन डिटेल्स की पड़ताल कर रही है।