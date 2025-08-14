Moradabad News: सचिवालय अफसर बनकर ठगी! मुरादाबाद में युवक से नौकरी के नाम पर दो लाख हड़पे, FIR दर्ज

Secretariat job scam two lakh fraud case fir in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र में एक चौंकाने वाला ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने खुद को सचिवालय का अधिकारी बताकर नौकरी दिलाने का झांसा दिया और दो लाख रुपये हड़प लिए। पीड़ित को न तो नौकरी मिली और न ही रकम वापस की गई, बल्कि पैसे मांगने पर आरोपी ने धमकी दी।