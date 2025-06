यूपी के मुरादाबाद में प्रेमी की खातिर ‘सोनम कांड’, पहले पिलाई शराब, फिर फावड़े से मिटाया सुहाग

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर करोड़ों की संपत्ति के लिए पति की हत्या कर दी।

मुरादाबाद•Jun 22, 2025 / 08:15 am• Mohd Danish

यूपी के मुरादाबाद में प्रेमी की खातिर ‘सोनम कांड’, | Image Source – Social Media

Sonam scandal for sake of lover in UP Moradabad: यूपी के मुरादाबाद की एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के पीछे करोड़ों की संपत्ति का लालच सामने आया है। महिला ने पति को शराब के नशे में फंसाकर प्रेमी से फावड़े से वार कर हत्या करवाई और शव को उत्तराखंड के कोटद्वार में फेंक दिया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए दोनों आरोपियों को बिजनौर के नगीना से गिरफ्तार कर लिया है।

पांच जून को कोटद्वार में मिला था शव उत्तराखंड के कोटद्वार क्षेत्र में पांच जून को एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। शव की पहचान मुरादाबाद निवासी रविंद्र कुमार के रूप में हुई। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए जांच शुरू की। मृतक के भाई राजेश कुमार ने पुलिस को बताया कि रविंद्र की पहली पत्नी से अनबन होने के बाद वह हरिद्वार में रहने लगा था, जहां उसकी मुलाकात रीना सिंधु से हुई और दोनों ने विवाह कर लिया। मकान बेचने को लेकर बढ़ा विवाद दूसरी पत्नी रीना सिंधु और रविंद्र के बीच संबंध कुछ समय बाद बिगड़ने लगे। उत्तराखंड पुलिस के अनुसार मुरादाबाद स्थित एक मकान को बेचने को लेकर दोनों के बीच कई बार झगड़े हुए थे। इसी दौरान रीना की मुलाकात एक फिजियोथेरेपी सेंटर में परितोष कुमार नामक युवक से हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। 10 लाख के लालच में बना हत्या का प्लान रीना ने परितोष के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा। उसने परितोष को मकान बेचकर 10 लाख रुपये देने का लालच दिया। 31 मई को रीना ने रविंद्र को परितोष के घर बुलाया और उसे शराब पिलाई। फिर परितोष ने फावड़े से रविंद्र की हत्या कर दी और शव को दुगड्डा (कोटद्वार) के पास सड़क से नीचे फेंक कर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज से खुला राज हत्या के खुलासे में पुलिस के लिए सीसीटीवी फुटेज अहम सबूत बना। पुलिस ने पांच जून को कोटद्वार के पास एक संदिग्ध कार को आते और थोड़ी देर बाद वापस जाते हुए देखा। जांच में यह गाड़ी आरोपियों से जुड़ी पाई गई। इसके आधार पर उत्तराखंड पुलिस ने मुरादाबाद निवासी रीना सिंधु और बिजनौर निवासी परितोष कुमार को नगीना से गिरफ्तार कर लिया। प्रॉपर्टी और प्रेम प्रसंग बनी हत्या की वजह पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हत्या का मुख्य कारण संपत्ति और प्रेम प्रसंग था। रविंद्र की हत्या के पीछे उसकी दूसरी पत्नी और उसके प्रेमी का षड्यंत्र सामने आया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। मामले ने रामगंगा विहार कॉलोनी में सनसनी फैला दी है।