धोखाधड़ी के मामले में सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन कोर्ट में तलब, एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में 30 को होगी सुनवाई

यह पूरा विवाद अधिवक्ता फजीउल्ला खां द्वारा दायर परिवाद से जुड़ा है। उनका आरोप है कि उनके पिता जकाउल्ला खां ने ईदगाह रोड के पास स्थित एक जमीन खरीदी थी और उस पर मकान बनवाया था। बाद में यह मकान वसीम अहमद नामक व्यक्ति को किराये पर दिया गया। फजीउल्ला का कहना है कि वसीम अहमद, जो डॉ. एस.टी. हसन के समधी हैं, ने इस मकान पर गलत तरीके से कब्जा करने की कोशिश की।