कांवड़ रूट पर नाम बदलकर होटल चलाने वालों के लिए लगे पोस्टर, कांवड़ यात्रा पर विशेष सतर्कता

Special vigilance on Kanwar Yatra in moradabad in up: कांवड़ यात्रा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर शासन-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। एक ओर जहां स्थानीय पुलिस लगातार गश्त कर रही है, वहीं अब खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। हाल ही में कुछ संदिग्ध पोस्टर लगाए जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इसे गंभीरता से लिया है। आशंका जताई जा रही है कि यह हरकत किसी साजिश के तहत की गई हो सकती है।