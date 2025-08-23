Politics News: बैंड-बाजा विवाद पर एसटी हसन का हमला! छोटी-छोटी बातों को हिंदू मुसलमान का रंग देना गंदी राजनीति

St hasan slams band baja controversy politics news: यूपी के मुरादाबाद में उठे बैंड-बाजा विवाद पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने अपनी बेबाक राय रखते हुए कहा कि राजनीति ने छोटी-छोटी बातों को हिंदू-मुसलमान का रंग देकर समाज में अनावश्यक तनाव पैदा कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति अग्रवाल या गुप्ता जैसे नाम रखकर बैंड-बाजा बजाकर अपनी रोजी-रोटी कमा रहा है, तो इससे किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचती।