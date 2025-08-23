Politics News: बैंड-बाजा विवाद पर एसटी हसन का हमला! छोटी-छोटी बातों को हिंदू मुसलमान का रंग देना गंदी राजनीति

St hasan slams band baja controversy politics news: यूपी के मुरादाबाद में उठे बैंड-बाजा विवाद पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने अपनी बेबाक राय रखते हुए कहा कि राजनीति ने छोटी-छोटी बातों को हिंदू-मुसलमान का रंग देकर समाज में अनावश्यक तनाव पैदा कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति अग्रवाल या गुप्ता जैसे नाम रखकर बैंड-बाजा बजाकर अपनी रोजी-रोटी कमा रहा है, तो इससे किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचती।
एसटी हसन ने यह भी कहा कि लोगों को स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि बैंड बजाने वाला हिंदू है या मुसलमान, ताकि कोई धोखा न हो और धार्मिक भावनाओं से जुड़े नामों का दुरुपयोग न किया जाए। हालांकि उन्होंने यह भी दोहराया कि इस तरह के मुद्दों को धर्म का रंग देकर समाज में दूरी पैदा करना गलत है।
पूर्व सांसद ने मौजूदा राजनीति को निम्न स्तर का बताते हुए कहा कि आज की सियासत केवल हिंदू-मुसलमान के नाम पर खड़ी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आम जनता अब इस तरह के मुद्दों से परेशान है और लोग हिंदू-मुसलमान जैसे शब्द भी सुनना पसंद नहीं करते।
एसटी हसन ने कांवड़ यात्रा के दौरान ढाबों पर खानपान की जांच और कामगारों की पैंट उतरवाकर धर्म की पड़ताल किए जाने जैसे मामलों को ‘तमाशा’ करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम समाज में नफरत बढ़ाने वाले हैं और राजनीतिक लाभ के लिए जनता को गुमराह किया जा रहा है।
पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि मौजूदा समय की पूरी राजनीति मुसलमानों को निशाना बनाने पर केंद्रित है। उन्होंने नेताओं से अपील की कि राजनीति का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने और भाईचारा बढ़ाने के लिए होना चाहिए न कि समाज को तोड़ने और नफरत फैलाने के लिए।