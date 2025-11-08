वंदे मातरम् विवाद! मुरादाबाद में पूर्व सांसद ST हसन का बयान- मुसलमान केवल अल्लाह की इबादत करता है, जमीन की नहीं

ST hasan vande mataram controversy moradabad: यूपी के मुरादाबाद में वंदे मातरम् को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन ने कहा कि मुसलमान केवल अल्लाह की इबादत करता है और उसके अलावा किसी भी चीज की पूजा मान्य नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि मुसलमान वंदे मातरम् नहीं गा सकता क्योंकि यह धरती की पूजा जैसा है, जबकि इस्लाम में जमीन या किसी और वस्तु की इबादत की मनाही है।