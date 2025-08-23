पहले स्वरा भास्कर, अब सपा सांसद रुचि वीरा बोलीं – “डिंपल यादव मेरी भी क्रश हैं”, सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस

Swara bhaskar ruchi veera call dimple yadav crush viral video news: हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) द्वारा समाजवादी पार्टी की कद्दावर सांसद डिंपल यादव (Dimple Yadav) को अपना क्रश बताए जाने के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले में खुद सपा की मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा (Ruchi Veera) भी कूद पड़ी हैं। उन्होंने स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें किसी भी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए।