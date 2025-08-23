पहले स्वरा भास्कर, अब सपा सांसद रुचि वीरा बोलीं – “डिंपल यादव मेरी भी क्रश हैं”, सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस

Swara bhaskar ruchi veera call dimple yadav crush viral video news: हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) द्वारा समाजवादी पार्टी की कद्दावर सांसद डिंपल यादव (Dimple Yadav) को अपना क्रश बताए जाने के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले में खुद सपा की मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा (Ruchi Veera) भी कूद पड़ी हैं। उन्होंने स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें किसी भी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
रुचि वीरा (Ruchi Veera) ने कहा कि डिंपल यादव (Dimple Yadav) का व्यक्तित्व और उनका जीवन जीने का तरीका वाकई प्रेरणादायक है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि डिंपल की सादगी, शालीनता और भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी निष्ठा किसी को भी आकर्षित कर सकती है। यही कारण है कि वह खुद उन्हें अपना क्रश मानती हैं।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने डिंपल यादव (Dimple Yadav) को अपना क्रश बताते हुए कहा था कि वास्तव में देखा जाए तो "हम सभी बायसेक्सुअल हैं।" इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर ट्रोलिंग हुई थी। स्वरा का यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और इसके बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा शुरू हो गई।
रुचि वीरा (Ruchi Veera) ने स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) का बचाव करते हुए कहा कि डिंपल यादव (Dimple Yadav) न केवल एक सफल राजनेता हैं, बल्कि उनका व्यवहार और कार्यशैली उन्हें एक आदर्श भारतीय महिला के रूप में प्रस्तुत करती है। डिंपल का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि कोई भी उनके प्रति आकर्षित हो सकता है।
रुचि वीरा (Ruchi Veera) के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। जहां एक ओर समाजवादी पार्टी का एक धड़ा इस बयान को व्यक्तिगत पसंद मानकर नजरअंदाज कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के अंदर का एक वर्ग इसे "अनर्गल बयानबाजी" बता रहा है। उधर, सोशल मीडिया पर भी लोग डिंपल यादव (Dimple Yadav) की शालीनता और सादगी को लेकर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं।