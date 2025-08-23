Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

पहले स्वरा भास्कर, अब सपा सांसद रुचि वीरा बोलीं – “डिंपल यादव मेरी भी क्रश हैं”, सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस

Swara bhaskar ruchi veera call dimple yadav crush: स्वरा भास्कर के बाद अब सपा सांसद रुचि वीरा ने भी डिंपल यादव को अपना क्रश बताया है। उन्होंने स्वरा का समर्थन करते हुए कहा कि डिंपल की सादगी, शालीनता और भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा किसी को भी प्रभावित कर सकती है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 23, 2025

swara bhaskar ruchi veera call dimple yadav crush viral video news
रुचि वीरा बोलीं - "डिंपल यादव मेरी भी क्रश हैं | Image Source - Social Media 'X'

Swara bhaskar ruchi veera call dimple yadav crush viral video news: हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) द्वारा समाजवादी पार्टी की कद्दावर सांसद डिंपल यादव (Dimple Yadav) को अपना क्रश बताए जाने के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले में खुद सपा की मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा (Ruchi Veera) भी कूद पड़ी हैं। उन्होंने स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें किसी भी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

डिंपल यादव (Dimple Yadav) की सादगी और शालीनता पर फिदा

रुचि वीरा (Ruchi Veera) ने कहा कि डिंपल यादव (Dimple Yadav) का व्यक्तित्व और उनका जीवन जीने का तरीका वाकई प्रेरणादायक है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि डिंपल की सादगी, शालीनता और भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी निष्ठा किसी को भी आकर्षित कर सकती है। यही कारण है कि वह खुद उन्हें अपना क्रश मानती हैं।

UP Crime: सेक्स रैकेट और लड़कियों की तस्करी गिरोह पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ में दो आरोपी अरेस्ट
मुरादाबाद
prostitution gang encounter arrest two accused in UP

स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) के बयान के बाद बढ़ा विवाद

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने डिंपल यादव (Dimple Yadav) को अपना क्रश बताते हुए कहा था कि वास्तव में देखा जाए तो "हम सभी बायसेक्सुअल हैं।" इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर ट्रोलिंग हुई थी। स्वरा का यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और इसके बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा शुरू हो गई।

सपा सांसद रुचि वीरा (Ruchi Veera) ने किया स्वरा का बचाव

रुचि वीरा (Ruchi Veera) ने स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) का बचाव करते हुए कहा कि डिंपल यादव (Dimple Yadav) न केवल एक सफल राजनेता हैं, बल्कि उनका व्यवहार और कार्यशैली उन्हें एक आदर्श भारतीय महिला के रूप में प्रस्तुत करती है। डिंपल का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि कोई भी उनके प्रति आकर्षित हो सकता है।

सपा के भीतर और बाहर दोनों जगह चर्चा

रुचि वीरा (Ruchi Veera) के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। जहां एक ओर समाजवादी पार्टी का एक धड़ा इस बयान को व्यक्तिगत पसंद मानकर नजरअंदाज कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के अंदर का एक वर्ग इसे "अनर्गल बयानबाजी" बता रहा है। उधर, सोशल मीडिया पर भी लोग डिंपल यादव (Dimple Yadav) की शालीनता और सादगी को लेकर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं।

Published on:

23 Aug 2025 03:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / पहले स्वरा भास्कर, अब सपा सांसद रुचि वीरा बोलीं – “डिंपल यादव मेरी भी क्रश हैं”, सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस

