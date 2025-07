Moradabd News: मुरादाबाद में ड्रोन और चोरी से दहशत, पुलिस हुई अलर्ट, बनाई गईं दो पुलिस टीमें

Terror due to drones and theft in Moradabd: मुरादाबाद जिले में पिछले सात दिनों से गांवों के ऊपर मंडराते रहस्यमयी ड्रोन और चोरों की आशंका से दहशत फैल गई है। ड्रोन और चोरी की घटनाओं की खबरों के बाद पुलिस अब एक्शन में आ गई है। शनिवार को दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक पुलिस ने जिले के सभी गांवों में अभियान चलाया और ग्रामीणों से मुलाकात कर सतर्कता बरतने और अफवाहों से बचने की अपील की।