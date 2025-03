UP Weather: यूपी में मौसम ने फिर बदली करवट, IMD का बड़ा अपडेट, इस हफ्ते होगी बारिश

Rain in UP: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बिजनौर और अमरोहा जिलों में आगामी दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है।

मुरादाबाद•Mar 23, 2025 / 10:54 pm• Mohd Danish

UP Weather: यूपी में मौसम ने फिर बदली करवट..

Heavy rain in UP this week: मौसम विभाग के अनुसार, 25 मार्च को मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बिजनौर और अमरोहा जिलों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा, कुछ जिलों में बादल गरजने और बिजली चमकने की भी संभावना है।​

न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे नहीं प्रदेश में मौसम में बदलाव जारी है, लेकिन ठंड अब समाप्त हो चुकी है। किसी भी जिले का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, बहराइच में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस, बुलंदशहर में 14 डिग्री सेल्सियस, बाराबंकी में 16 डिग्री सेल्सियस और वाराणसी बीएचयू में 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर प्रदेश में दिन का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। अधिकतम तापमान की बात करें तो हरदोई में 30.5 डिग्री, कानपुर में 31.8 डिग्री, वाराणसी में 36.2 डिग्री, प्रयागराज में 36.7 डिग्री, गाजीपुर में 34.5 डिग्री और हमीरपुर में 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यह भी पढ़ें रामपुर में सिपाही ने खुद को मारी गोली, मौके पर ही मौत, पुलिस महकमे में गम का माहौल गर्मी का असर बढ़ने के संकेत मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि हो सकती है, जिससे गर्मी का असर और तेज होने की संभावना है। लोगों को सावधानी बरतने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि हो सकती है, जिससे गर्मी का असर और तेज होने की संभावना है। लोगों को सावधानी बरतने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है।