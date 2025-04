मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसे में दो युवतियों की मौत, ट्रक ने कार को रौंदा, दो साथी युवक की हालत नाजुक

Moradabad Accident: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जीरो प्वाइंट के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार दो युवतियों की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

मुरादाबाद•Apr 02, 2025 / 10:56 am• Mohd Danish

मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसे में दो युवतियों की मौत

Two girls died in a horrific road accident in Moradabad: मुरादाबाद के थाना मूंढापांडे क्षेत्र के जीरो प्वाइंट के पास मंगलवार रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दिल्ली की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार दो युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

नैनीताल से लौट रहे थे चारों दोस्त बता दें कि हरियाणा के रोहतक निवासी राहुल पुत्र रमेश और उसका दोस्त संजू उर्फ आशु (22) पुत्र सुभाष अपनी दो महिला मित्रों, शिवानी (32) और सिमरन (20), के साथ 31 मार्च को नैनीताल घूमने गए थे। चारों लोग मंगलवार रात करीब 9 बजे नैनीताल से कार से लौट रहे थे। जीरो प्वाइंट पर हुआ दर्दनाक हादसा मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र के जीरो प्वाइंट पर रात करीब 11:30 बजे हाईवे क्रॉस करते समय दिल्ली की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने कार को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार चारों लोग फंस गए। राहगीरों ने घायलों को निकाला, दो की मौके पर मौत हादसे के बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों ने तुरंत रुककर बचाव कार्य शुरू किया। बड़ी मशक्कत के बाद घायलों को कार से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने शिवानी और सिमरन को मृत घोषित कर दिया। राहुल की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। यह भी पढ़ें इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, प्यार के झांसे में फंसाकर युवती से ठगे 3 लाख, चार के खिलाफ केस दर्ज पुलिस ने परिजनों को दी सूचना घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार में बुरी तरह से फंसे संजू को किसी तरह बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने घायलों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है। जैसे ही परिजनों को घटना की खबर मिली, वे तुरंत मुरादाबाद के लिए रवाना हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार में बुरी तरह से फंसे संजू को किसी तरह बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने घायलों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है। जैसे ही परिजनों को घटना की खबर मिली, वे तुरंत मुरादाबाद के लिए रवाना हो गए।