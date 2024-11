UP By Elections: 4 हजार सुरक्षाकर्मियों की निगरानी में होगा उपचुनाव, बेखौफ होकर करें मतदान

UP By Elections: यूपी के कुंदरकी उपचुनाव (UP By Elections) को कुशलपूर्वक आयोजित करने के लिए पुलिस ने जबरदस्त इंतजाम किए हैं। 45 क्विक रिस्पॉन्स टीमों का गठन किया गया है, जो सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचेंगी।

मुरादाबाद•Nov 19, 2024 / 07:13 am• Mohd Danish

UP By Elections: 4 हजार सुरक्षाकर्मियों की निगरानी में होगा उपचुनाव..

UP By Elections: उत्तर प्रदेश के कुंदरकी उपचुनाव (UP By Elections) को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस द्वारा जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। कंट्रोल रूम पर कॉल करते ही मिनटों में फोर्स मौके पर पहुंचकर बवालियों की धरपकड़ करेगी। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी लगातार मोबाइल रहकर पैनी नजर रखेंगे। बवालियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।