मुरादाबाद

यूपी में पकड़ा गया ऑन कॉल ड्रग्स रैकेट, पैसे नहीं तो फोन गिरवी – नशे के कारोबार में नई ‘डीलिंग पॉलिसी’

UP Crime News: यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने ऑन कॉल नशे के गोरखधंधे का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई में 600 नशीली गोलियां, 125 इंजेक्शन और दो मोबाइल बरामद हुए। आरोपी युवाओं को मोबाइल गिरवी रखकर नशा उपलब्ध कराते थे।

2 min read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 16, 2025

UP crime drug racket busted on call 600 pills 125 injections

यूपी में पकड़ा गया ऑन कॉल ड्रग्स रैकेट | AI Generated Image

UP Crime Hindi News: मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र में बुधवार को पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ा प्रहार किया। ऑन कॉल ड्रग सप्लाई करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने मौके से 600 नशीली गोलियां, 125 इंजेक्शन और दो मोबाइल बरामद किए। आरोपी को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। यह कार्रवाई पुलिस की सतर्कता और तगड़ी खुफिया जानकारी के बाद संभव हुई।

मोबाइल गिरवी रखो, नशा लो

थाना मैनाठेर प्रभारी निरीक्षक किरनपाल सिंह ने बताया कि 13 अक्तूबर को पुलिस ने चेकिंग के दौरान दानिश नामक युवक को पकड़ा था, जो नाजिम का सगा भाई है। दानिश निवासी घनसूरपुर, थाना एचौड़ा कम्बोह (संभल) का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने भाई नाजिम और अन्य साथियों के साथ मिलकर नशे की सप्लाई करता था।

इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड नाजिम था, जो मुरादाबाद, संभल और आसपास के जिलों में युवाओं को कॉल पर ही नशे की डिलीवरी कराता था। मंगलवार रात पुलिस ने जब चेकिंग अभियान चलाया, तो नाजिम भी दबोच लिया गया। उसके पास से 125 नशीले इंजेक्शन, 600 गोलियां और दो मोबाइल बरामद किए गए।

पैसे नहीं तो फोन गिरवी - नशे के कारोबार में नई ‘डीलिंग पॉलिसी’

प्रभारी निरीक्षक किरनपाल सिंह ने बताया कि जब किसी युवक के पास पैसे नहीं होते थे, तो आरोपी उसे मोबाइल गिरवी रखकर नशा दे देते थे। यह सिलसिला काफी समय से चल रहा था। तीन महीने पहले दानिश के कब्जे से 18 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए थे। जांच में खुलासा हुआ कि ये फोन उन्हीं युवकों के थे जिन्होंने नशे के बदले फोन गिरवी रखे थे। अब पुलिस नाजिम और उसके पूरे नेटवर्क की जड़ें खंगाल रही है।

प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और पूरे कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है।

मुरादाबाद में नशे की जड़ें गहरी, पिछले माह हत्या से हिल गया था शहर

मुरादाबाद में नशे के कारोबार का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बीते माह कमल चौहान की हत्या इसी अवैध धंधे के कारण हुई थी। बताया गया कि क्षेत्र में नशे के वर्चस्व को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि जान चली गई। इस घटना के बाद से प्रशासन पर दबाव बढ़ गया कि मुरादाबाद में नशे के फैलते नेटवर्क को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

विधायक ने भी उठाई थी आवाज, खाली आवास बन चुके हैं नशेड़ियों के अड्डे

नशे के इस बढ़ते कारोबार की शिकायत स्वयं नगर विधायक रितेश गुप्ता ने भी की थी। उन्होंने जिलाधिकारी और एसएसपी को लिखित शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कई इलाकों में छापेमारी की थी। खासकर लाइनपार क्षेत्र के ढक्का कुंदनपुर स्थित ‘आसरा आवास’ अब नशेड़ियों के अड्डे बन चुके हैं। विधायक ने बताया कि सैकड़ों खाली आवासों में नशे का व्यापार फल-फूल रहा है। उन्होंने प्रशासन से ऐसे स्थानों को तुरंत सील करने और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी।

पुलिस की निगरानी जारी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, नाजिम के नेटवर्क की जड़ें सिर्फ मुरादाबाद ही नहीं, बल्कि संभल, अमरोहा और बिजनौर तक फैली हुई हैं। इन जिलों में भी पुलिस निगरानी बढ़ा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अब केवल गिरफ्तारी नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए डिजिटल और वित्तीय जांच भी की जा रही है।

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

Published on:

16 Oct 2025 05:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / यूपी में पकड़ा गया ऑन कॉल ड्रग्स रैकेट, पैसे नहीं तो फोन गिरवी – नशे के कारोबार में नई ‘डीलिंग पॉलिसी’

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

