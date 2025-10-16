यूपी में पकड़ा गया ऑन कॉल ड्रग्स रैकेट, पैसे नहीं तो फोन गिरवी – नशे के कारोबार में नई ‘डीलिंग पॉलिसी’

नशे के इस बढ़ते कारोबार की शिकायत स्वयं नगर विधायक रितेश गुप्ता ने भी की थी। उन्होंने जिलाधिकारी और एसएसपी को लिखित शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कई इलाकों में छापेमारी की थी। खासकर लाइनपार क्षेत्र के ढक्का कुंदनपुर स्थित ‘आसरा आवास’ अब नशेड़ियों के अड्डे बन चुके हैं। विधायक ने बताया कि सैकड़ों खाली आवासों में नशे का व्यापार फल-फूल रहा है। उन्होंने प्रशासन से ऐसे स्थानों को तुरंत सील करने और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी।