कुत्ता टहला रही लड़की से छेड़छाड़, युवकों ने पकड़ा हाथ, पिता के विरोध पर ताना तमंचा; दिनदहाड़े अगवा की कोशिश..

कुत्ता टहला रही लड़की से छेड़छाड़ | AI Generated Image
UP Crime News: यूपी के मुरादाबाद जिले के मझोला थाना क्षेत्र में एक 21 वर्षीय युवती और उनके पिता के साथ बेहद डरावना हादसा हुआ। घटना 12 अक्टूबर की रात लगभग 10 बजे की है, जब पीड़िता अपने पिता के साथ कुत्ता टहलाने के लिए मानसरोवर कॉलोनी में निकली थी। तभी अचानक उनके पास एक कार आकर रुकी।
कार में सवार आरोपी आलोक, जो खुशहालपुर शनिदेव मंदिर के पास रहता है और उसके साथी युवती को जबरन कार में बैठाने का प्रयास करने लगे। पिता ने विरोध किया, लेकिन आलोक के साथियों ने उन पर तमंचा तान दिया और फायरिंग करने की कोशिश की। इस डरावने स्थिति में युवती ने अपनी सूझ-बूझ से हाथ छुड़ाया और भागकर सुरक्षित स्थान की ओर चली गई।
युवती अपनी जान बचाकर मानसरोवर के पैराडाइज होटल की कार पार्किंग तक पहुंची। इसके बाद आरोपी धमकी देकर मौके से फरार हो गए। पीड़िता के पिता ने मझोला थाने में तहरीर दी और आरोप लगाया कि आरोपी पहले भी उनकी बेटी को परेशान कर चुका है।
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर एक नामजद और तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी युवकों की पहचान की जा सके और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जा सके।
इस घटना के बाद इलाके में रहने वाले नागरिकों में भय का माहौल है। लोग सुरक्षा बढ़ाने और पुलिस से सक्रिय कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। युवती और उनके पिता की हिम्मत और सूझ-बूझ की वजह से बड़ी दुर्घटना टल गई।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग