कुत्ता टहला रही लड़की से छेड़छाड़, युवकों ने पकड़ा हाथ, पिता के विरोध पर ताना तमंचा; दिनदहाड़े अगवा की कोशिश..

कार में सवार आरोपी आलोक, जो खुशहालपुर शनिदेव मंदिर के पास रहता है और उसके साथी युवती को जबरन कार में बैठाने का प्रयास करने लगे। पिता ने विरोध किया, लेकिन आलोक के साथियों ने उन पर तमंचा तान दिया और फायरिंग करने की कोशिश की। इस डरावने स्थिति में युवती ने अपनी सूझ-बूझ से हाथ छुड़ाया और भागकर सुरक्षित स्थान की ओर चली गई।