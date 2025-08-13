Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

UP Rains: मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दी भारी बारिश की चेतावनी, फसलों और जनजीवन पर असर की आशंका

UP Rains Alert for Days: उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मुरादाबाद समेत 50 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 13, 2025

up heavy rains lightning alert 50 districts monsoon active imd warning
UP Rains: मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दी भारी बारिश की चेतावनी | AI Generated Image

UP heavy rains lightning alert 50 districts monsoon active imd warning: उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और इसका असर अब साफ दिखने लगा है। मुरादाबाद समेत राज्य के 50 से अधिक जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है।

अगले 5 दिन सक्रिय रहेगा मानसून

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, प्रदेश में मानसून अगले 4 से 5 दिन तक सक्रिय रहने की संभावना है। खासकर मुरादाबाद और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है।

ये भी पढ़ें

Rampur Bird Flu: रामपुर में बर्ड फ्लू का खतरा! 10 किमी दायरे में कड़ी पाबंदी, 21 दिन तक बंद रहेंगे चिकन शॉप और पोल्ट्री फार्म
रामपुर
rampur bird flu 10 km restricted zone 21 days poultry ban

अगले 24 घंटे में गरज-चमक के साथ बौछारें

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान गरज और चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर खुले में बिजली गिरने के दौरान खड़े होने से बचने के निर्देश दिए गए हैं।

फसलों पर मंडराता खतरा

लगातार हो रही बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं से ग्रामीण इलाकों में धान, ज्वार, बाजरा और सब्जियों की फसलों पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई गई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 06:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Rains: मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दी भारी बारिश की चेतावनी, फसलों और जनजीवन पर असर की आशंका

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.