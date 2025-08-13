UP Rains: मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दी भारी बारिश की चेतावनी, फसलों और जनजीवन पर असर की आशंका

लगातार हो रही बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं से ग्रामीण इलाकों में धान, ज्वार, बाजरा और सब्जियों की फसलों पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई गई है।