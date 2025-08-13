UP Rains: मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दी भारी बारिश की चेतावनी, फसलों और जनजीवन पर असर की आशंका

UP heavy rains lightning alert 50 districts monsoon active imd warning: उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और इसका असर अब साफ दिखने लगा है। मुरादाबाद समेत राज्य के 50 से अधिक जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है।
वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, प्रदेश में मानसून अगले 4 से 5 दिन तक सक्रिय रहने की संभावना है। खासकर मुरादाबाद और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान गरज और चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर खुले में बिजली गिरने के दौरान खड़े होने से बचने के निर्देश दिए गए हैं।
लगातार हो रही बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं से ग्रामीण इलाकों में धान, ज्वार, बाजरा और सब्जियों की फसलों पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई गई है।