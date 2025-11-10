तीन शव, तीन कहानियां और एक ही सवाल – कातिल कौन? यूपी पुलिस को चुनौती देने लगे अनसुलझे मर्डर केस

मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में फूलवती नाम की महिला की हत्या को एक माह से अधिक समय हो चुका है। 28 सितंबर को उसका शव कमालपुरी खालसा गांव के पास नहर किनारे मिला था। पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस ने 50 से अधिक लोगों से पूछताछ की, लेकिन आरोपितों की पहचान तक नहीं हो सकी। हत्या का तरीका जसपुर (उत्तराखंड) में हुई ओमवती की हत्या से मिलता-जुलता था, जिसके चलते पुलिस वहां भी जांच करने गई, लेकिन फिर भी कोई नतीजा सामने नहीं आया।