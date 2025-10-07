यूपी में गोहत्या पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई! जिले में पुलिस ने 6 महीने में 30 तस्कर मुठभेड़ में पकड़े, अब संपत्ति होगी जब्त

UP police gokshi crackdown: यूपी के मुरादाबाद में गोहत्या की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इस साल मंडल में कुल 43 गोहत्या के मामले दर्ज किए गए हैं और 248 गो-तस्करों पर कार्रवाई हुई है। विशेष रूप से मुरादाबाद जिले में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं, जहां पुलिस ने 30 तस्करों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से अवैध गो-मांस, वाहन और हथियार बरामद किए गए।