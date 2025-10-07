यूपी में गोहत्या पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई! जिले में पुलिस ने 6 महीने में 30 तस्कर मुठभेड़ में पकड़े, अब संपत्ति होगी जब्त

यूपी में गोहत्या पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई! AI Generated Image
UP police gokshi crackdown: यूपी के मुरादाबाद में गोहत्या की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इस साल मंडल में कुल 43 गोहत्या के मामले दर्ज किए गए हैं और 248 गो-तस्करों पर कार्रवाई हुई है। विशेष रूप से मुरादाबाद जिले में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं, जहां पुलिस ने 30 तस्करों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से अवैध गो-मांस, वाहन और हथियार बरामद किए गए।
मंडल के अन्य जिलों में भी पुलिस ने गो-तस्करी रोकने के लिए कार्रवाई की। अब तक पूरे मंडल में 58 आरोपित मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि गोहत्या की घटनाओं को पूरी तरह रोकने के लिए सतर्कता और कार्रवाई दोनों को मजबूत किया जा रहा है। आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और एनएसए जैसी कठोर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं।
मुरादाबाद पुलिस ने अब तक 16,38,753 रुपये की संपत्ति जब्त की है। इसमें मुरादाबाद पुलिस ने 14,60,336 रुपये, रामपुर पुलिस ने 1,05,417 रुपये और संभल पुलिस ने 73,000 रुपये की संपत्ति जब्त की है। जबकि अमरोहा और बिजनौर जिले में इस साल संपत्ति जब्ती की कार्रवाई नहीं हुई।
गो-तस्करों से मुठभेड़ में मुरादाबाद पुलिस सबसे आगे रही। इस साल मुरादाबाद में कुल 45 मुठभेड़ हुई हैं, जिनमें 102 आरोपित गिरफ्तार किए गए और 65 आरोपी घायल हुए। वहीं, बिजनौर में 46 मुठभेड़ हुई, 112 आरोपित गिरफ्तार और 57 घायल हुए। रामपुर में 21 मुठभेड़ में 42 आरोपित गिरफ्तार किए गए और 24 के पैरों में गोली लगी, जबकि एक गो-तस्कर ढेर हुआ।
अमरोहा पुलिस ने इस साल केवल तीन मुठभेड़ की, जिसमें 9 आरोपित गिरफ्तार किए गए और 4 के पैरों में गोली लगी। संभल पुलिस ने 8 मुठभेड़ में 12 आरोपितों को गिरफ्तार किया और 7 के पैरों में गोली लगी।
मुरादाबाद डीआईजी मुनिराज ने बताया कि मंडल भर की पुलिस गोहत्या की घटनाओं पर लगातार निगरानी रख रही है। किसी भी व्यक्ति द्वारा गोकशी की कोशिश की जाती है, तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुरादाबाद
