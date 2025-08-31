UP Politics: पूर्व सांसद एसटी हसन का भाजपा पर हमला! संभल हिंसा से भड़काई जा रही साम्प्रदायिक राजनीति

आजम खान को लेकर उठे सवालों पर डॉ. हसन ने साफ कहा कि यह विरोधियों का प्रोपगंडा है कि अखिलेश यादव ने उनकी मदद नहीं की। उन्होंने दावा किया कि अगर आजम खान से कसम खिलाकर पूछा जाए तो वे खुद स्वीकार करेंगे कि अखिलेश यादव ने हर मौके पर उनकी मदद की है। डॉ. हसन ने कहा कि अखिलेश यादव हमेशा मुसलमानों की हिमायत करते आए हैं और वे सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं।