UP Rain Alert: यूपी में बारिश का डबल अटैक! पश्चिमी यूपी में मॉनसून सक्रिय, पूर्वी यूपी में भारी बारिश की चेतावनी

Flood situation bareilly up rain alert:उत्तर प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों में पश्चिमी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि पूर्वी इलाकों में कहीं-कहीं बादल बरसते नजर आए। मौसम विभाग ने चेतावनी (UP Rain Alert) जारी करते हुए कहा है कि 5 सितंबर को 40 से अधिक जिलों में बारिश की संभावना है।