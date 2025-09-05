UP Rain Alert: यूपी में बारिश का डबल अटैक! पश्चिमी यूपी में मॉनसून सक्रिय, पूर्वी यूपी में भारी बारिश की चेतावनी

Flood situation bareilly up rain alert:उत्तर प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों में पश्चिमी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि पूर्वी इलाकों में कहीं-कहीं बादल बरसते नजर आए। मौसम विभाग ने चेतावनी (UP Rain Alert) जारी करते हुए कहा है कि 5 सितंबर को 40 से अधिक जिलों में बारिश की संभावना है।
लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 5 सितंबर को लखीमपुर खीरी, सीतापुर, भदोही, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, बस्ती, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर, बिजनौर, संतकबीरनगर, गोरखपुर, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, कानपुर नगर और कानपुर देहात सहित कई जिलों में बारिश हो सकती है।
वहीं, हाथरस, एटा, मैनपुरी, औरैया, जालौन, महोबा और हमीरपुर के आसपास के इलाकों में मध्यम बारिश का अनुमान है। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, झांसी और ललितपुर में तो लगभग सभी स्थानों पर बारिश (UP Rain Alert) होने की संभावना है।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 5 सितंबर को गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसके बाद 6 से 9 सितंबर तक कई जिलों में रुक-रुक कर बारिश (UP Rain Alert) का दौर जारी रहेगा। मुरादाबाद में भी 5 सितंबर को दिनभर बादल छाए रहने, तेज हवाएं चलने और बीच-बीच में बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है।
उधर, बरेली जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। नवाबगंज रोड पर रपटुआ पुल पानी में डूब जाने से यातायात पूरी तरह बंद हो गया है। बीसलपुर मेन रोड पर भी पानी भर गया है, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है।
कई गांव जलमग्न हो चुके हैं और धान तथा गन्ना की फसलें बर्बाद हो गई है। किसानों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि लगातार हो रही बारिश (UP Rain Alert) से उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा है।