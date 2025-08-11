11 अगस्त 2025,

सोमवार

मुरादाबाद

UP Rain Alert: यूपी में 11, 12, 13, 14, 15 और 16 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर जोर पकड़ने वाला है। मौसम विभाग ने 11 से 16 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 13 अगस्त को कुछ इलाकों में अति भारी वर्षा के आसार हैं, जबकि अधिकांश जिलों में गरज-चमक और बिजली गिरने का खतरा भी रहेगा।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 11, 2025

UP rain alert in many districts till 11, 12, 13, 14, 15 and 16 August: उत्तर प्रदेश में इस साल मॉनसून जमकर सक्रिय है। मौसम विभाग ने नया पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि 11 अगस्त से राज्य के ज्यादातर हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी। इस दौरान कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना है। मॉनसून की रेखा अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर तराई क्षेत्रों में चली गई है, जिससे बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं।

बारिश का नया दौर शुरू

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 11 से 16 अगस्त 2025 के बीच उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। 13 अगस्त को कुछ जिलों में अत्यधिक भारी बारिश (21 सेमी या उससे ज्यादा) की संभावना है। इस दौरान गरज-चमक और बिजली गिरने का खतरा भी रहेगा। कई जगहों पर जलभराव, निचले इलाकों में पानी भरने और नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई गई है।

आज इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

आज जिन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, उनमें बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल, बांदा, चित्रकूट, बदायूं। इसके अलावा फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, औरैया और जालौन भी प्रभावित हो सकते हैं।

इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश

हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान बरेली, पीलीभीत, हरदोई, लखनऊ, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर और संत कबीर नगर में लगाया गया है।

मौसम विभाग की सावधानी की अपील

मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। जलभराव वाले इलाकों से बचने, नदियों और नालों के किनारे न जाने, बिजली गिरने के दौरान खुले स्थान में खड़े न रहने और मौसम की ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखने की अपील की गई है।

11 Aug 2025 06:30 am

