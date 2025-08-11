UP Rain Alert: यूपी में 11, 12, 13, 14, 15 और 16 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

UP rain alert in many districts till 11, 12, 13, 14, 15 and 16 August: उत्तर प्रदेश में इस साल मॉनसून जमकर सक्रिय है। मौसम विभाग ने नया पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि 11 अगस्त से राज्य के ज्यादातर हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी। इस दौरान कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना है। मॉनसून की रेखा अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर तराई क्षेत्रों में चली गई है, जिससे बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं।