UP Rain: यूपी में मानसून फिर सक्रिय, 50 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें मौसम विभाग की भविष्यवाणी

UP rain alert lightning warning 50 districts: उत्तर प्रदेश में मानसून इन दिनों पूरी तरह सक्रिय है। मुरादाबाद समेत राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी है। मौसम विभाग ने मंगलवार को एक बड़ा अलर्ट जारी करते हुए मुरादाबाद सहित 50 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है।
मुरादाबाद में सोमवार सुबह से ही बादलों का डेरा रहा। सुबह करीब 10 बजे तेज बारिश शुरू हुई, जो दिनभर रुक-रुक कर जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार, शहर में 45 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। बारिश के चलते दिन का पारा गिरकर 30 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो सामान्य से लगभग चार डिग्री कम है।
वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि मानसून अभी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में 4-5 दिन और सक्रिय रहेगा। खासतौर पर मुरादाबाद और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं।
मौसम विभाग ने मेरठ, शामली और सहारनपुर में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। वहीं आगरा, अलीगढ़, मथुरा और आसपास के जिलों में भी तेज बौछारों के आसार हैं।
लगातार हो रही बारिश से उमस से राहत तो मिली है, लेकिन कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों पर भी असर पड़ सकता है।
मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो तेजी से उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से पूर्वी से पश्चिमी यूपी तक भारी बारिश होने की संभावना है।