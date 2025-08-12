12 अगस्त 2025,

UP Rain: यूपी में मानसून फिर सक्रिय, 50 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें मौसम विभाग की भविष्यवाणी

UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मुरादाबाद समेत 30 से अधिक जिलों में भारी बारिश का अलर्ट और 50 से ज्यादा जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है।

Mohd Danish

Aug 12, 2025

UP Rain: यूपी में मानसून फिर सक्रिय - Image Source - Social Media

UP rain alert lightning warning 50 districts: उत्तर प्रदेश में मानसून इन दिनों पूरी तरह सक्रिय है। मुरादाबाद समेत राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी है। मौसम विभाग ने मंगलवार को एक बड़ा अलर्ट जारी करते हुए मुरादाबाद सहित 50 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है।

मुरादाबाद में तापमान गिरा, 45 मिमी बारिश दर्ज

मुरादाबाद में सोमवार सुबह से ही बादलों का डेरा रहा। सुबह करीब 10 बजे तेज बारिश शुरू हुई, जो दिनभर रुक-रुक कर जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार, शहर में 45 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। बारिश के चलते दिन का पारा गिरकर 30 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो सामान्य से लगभग चार डिग्री कम है।

रामपुर को मिलेगी विकास की रफ्तार! विधायक आकाश सक्सेना ने सीएम योगी से की मुलाकात, राम रहीम ब्रिज के विस्तार का प्रस्ताव
अगले 4-5 दिन रहेगा सक्रिय मानसून

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि मानसून अभी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में 4-5 दिन और सक्रिय रहेगा। खासतौर पर मुरादाबाद और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं।

बिजली गिरने की चेतावनी वाले जिले

मौसम विभाग ने मेरठ, शामली और सहारनपुर में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। वहीं आगरा, अलीगढ़, मथुरा और आसपास के जिलों में भी तेज बौछारों के आसार हैं।

बाढ़ का खतरा बढ़ा

लगातार हो रही बारिश से उमस से राहत तो मिली है, लेकिन कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों पर भी असर पड़ सकता है।

कम दबाव का असर

मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो तेजी से उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से पूर्वी से पश्चिमी यूपी तक भारी बारिश होने की संभावना है।

