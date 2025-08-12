UP Rain: यूपी में मानसून फिर सक्रिय, 50 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें मौसम विभाग की भविष्यवाणी

UP rain alert lightning warning 50 districts: उत्तर प्रदेश में मानसून इन दिनों पूरी तरह सक्रिय है। मुरादाबाद समेत राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी है। मौसम विभाग ने मंगलवार को एक बड़ा अलर्ट जारी करते हुए मुरादाबाद सहित 50 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है।