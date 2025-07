UP Rain: अगस्त से फिर बदलेगा मौसम! यूपी के 40 जिलों में बारिश-बिजली का तांडव, IMD अलर्ट जारी

UP Rain and lightning wreak havoc in 40 districts IMD alert issued: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने प्रदेश के 40 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आगामी 1 अगस्त तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश के साथ मेघगर्जन और वज्रपात की संभावनाएं बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।