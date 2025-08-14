UP Rain: यूपी में मानसून का रौद्र रूप! अगले 48 घंटे भारी बारिश, कई जिलों में बिजली का खतरा

UP rain monsoon orange yellow alert: उत्तर प्रदेश में मानसून इस समय अपने चरम पर है और अगले 48 घंटों में इसका प्रकोप और बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश (UP Rain) और वज्रपात की संभावना जताई है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण बारिश की तीव्रता और बढ़ने के आसार हैं। वहीं, कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है।