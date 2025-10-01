UP Rain: यूपी में अचानक बदला मौसम! 30 जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ मौसम का तांडव

अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक, अतुल कुमार सिंह के अनुसार, अरब सागर से लेकर दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश तक एक ट्रफ बना हुआ है। यह ट्रफ बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के संपर्क में है, जिससे पूरे प्रदेश में बारिश (UP Rain) का सिलसिला चल रहा है। मंगलवार को पूर्वानुमान के विपरीत कानपुर समेत अन्य जिलों में सुबह से लेकर देर शाम तक गरज-चमक और तेज बारिश हुई। कानपुर में शाम 05:30 बजे तक 22.4 मिमी बारिश दर्ज की गई।