UP Rain: यूपी में अचानक बदला मौसम! 30 जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ मौसम का तांडव

UP Rain: यूपी में अचानक बदला मौसम! Image Source - Pinterest..
UP rain weather update 30 districts thunderstorm lightning: उत्तर प्रदेश में लगातार जारी गर्मी और उमस के बीच अब मौसम ने लोगों को राहत देने की शुरुआत कर दी है। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश (UP Rain) और बादलों का दौर जारी रहेगा। 30 से अधिक जिलों में गरज-चमक के साथ वज्रपात होने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने की संभावना है।
अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक, अतुल कुमार सिंह के अनुसार, अरब सागर से लेकर दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश तक एक ट्रफ बना हुआ है। यह ट्रफ बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के संपर्क में है, जिससे पूरे प्रदेश में बारिश (UP Rain) का सिलसिला चल रहा है। मंगलवार को पूर्वानुमान के विपरीत कानपुर समेत अन्य जिलों में सुबह से लेकर देर शाम तक गरज-चमक और तेज बारिश हुई। कानपुर में शाम 05:30 बजे तक 22.4 मिमी बारिश दर्ज की गई।
मुरादाबाद के कई इलाकों में मंगलवार को हल्की से लेकर तेज बारिश हुई। दिन में बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री अधिक 27.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में बादल और हल्की से मध्यम बारिश (UP Rain) का दौर जारी रहेगा।
मेरठ में मानसून के बाद की हवा और मौसम ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले पांच वर्षों के रिकॉर्ड के अनुसार, अक्तूबर में मेरठ की हवा की गुणवत्ता अक्सर मध्यम से खराब श्रेणी में रही है। 2024 में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रिकॉर्ड की गई थी। इस कारण, प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
हाल ही में दोपहर में बादल छाए और शाम तक हल्की बारिश (UP Rain) हुई, जिससे तापमान में 5.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई। मौसम विभाग ने बताया कि सात अक्तूबर तक मेरठ और वेस्ट यूपी में बादल और हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।
