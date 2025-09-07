UP Rains: 24 घंटे में पलटेगा मौसम, कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, मानसून की विदाई टली

IMD Alert Heavy UP Rains:उत्तर प्रदेश में मानसून अभी विदा लेने को तैयार नहीं है। पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला थमने के बाद लोगों को तेज धूप और उमस का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने एक बार फिर बड़ा अपडेट जारी किया है। विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में मौसम पलटेगा और कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश (UP Rains) हो सकती है।