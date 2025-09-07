UP Rains: 24 घंटे में पलटेगा मौसम, कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, मानसून की विदाई टली

IMD Alert Heavy UP Rains:उत्तर प्रदेश में मानसून अभी विदा लेने को तैयार नहीं है। पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला थमने के बाद लोगों को तेज धूप और उमस का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने एक बार फिर बड़ा अपडेट जारी किया है। विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में मौसम पलटेगा और कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश (UP Rains) हो सकती है।
यूपी में पिछले तीन-चार दिनों से दिन में तेज धूप निकल रही है, जिससे तापमान में लगातार 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया था। हालांकि शनिवार की रात पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसने लोगों को थोड़ी राहत दी। अब मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा।
मौसम विभाग ने 7 सितंबर को पूर्वी यूपी के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश (UP Rains) की संभावना है।
मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, आजमगढ़, बस्ती, फ़ैज़ाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, चंदौली, अमेठी, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, संभल और बिजनौर सहित आसपास के जिलों में भारी बारिश (UP Rains) के आसार हैं।
मौसम विभाग ने इन जिलों के लोगों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें। बिजली गिरने और तेज हवाओं के दौरान घरों से बाहर न निकलें। किसानों को भी सलाह दी गई है कि वे अपनी फसल और अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखें।