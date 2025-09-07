Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

UP Rains: 24 घंटे में पलटेगा मौसम, कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, मानसून की विदाई टली

UP Rains Alert: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले 24 घंटे में पूर्वी यूपी और तराई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, संभल और बिजनौर समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 07, 2025

up rains 24 hours in up districts moradabad amroha rampur sambhal bijnor
UP Rains: 24 घंटे में पलटेगा मौसम | AI Generated Image

IMD Alert Heavy UP Rains:उत्तर प्रदेश में मानसून अभी विदा लेने को तैयार नहीं है। पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला थमने के बाद लोगों को तेज धूप और उमस का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने एक बार फिर बड़ा अपडेट जारी किया है। विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में मौसम पलटेगा और कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश (UP Rains) हो सकती है।

उमस से राहत, फिर आएगी ठंडी बौछारें

यूपी में पिछले तीन-चार दिनों से दिन में तेज धूप निकल रही है, जिससे तापमान में लगातार 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया था। हालांकि शनिवार की रात पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसने लोगों को थोड़ी राहत दी। अब मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा।

ये भी पढ़ें

पति-पत्नी और प्रेमी के रिश्तों का अनोखा मामला, पति ने दी इजाजत, प्रेमी ने किया इंकार
रामपुर
married woman husband allowed but lover refused rampur

IMD का बड़ा पूर्वानुमान, इन जिलों में होगा असर

मौसम विभाग ने 7 सितंबर को पूर्वी यूपी के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश (UP Rains) की संभावना है।

9 सितंबर को भारी बारिश (UP Rains) का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, आजमगढ़, बस्ती, फ़ैज़ाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, चंदौली, अमेठी, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, संभल और बिजनौर सहित आसपास के जिलों में भारी बारिश (UP Rains) के आसार हैं।

लोगों को क्या करना चाहिए?

मौसम विभाग ने इन जिलों के लोगों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें। बिजली गिरने और तेज हवाओं के दौरान घरों से बाहर न निकलें। किसानों को भी सलाह दी गई है कि वे अपनी फसल और अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Sept 2025 08:02 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Rains: 24 घंटे में पलटेगा मौसम, कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, मानसून की विदाई टली

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट