UP Rains: यूपी में मौसम विभाग का अलर्ट! दशहरे पर होगी झमाझम बारिश, तेज हवाएं और बिजली कड़कने का भी खतरा

UP rains alert dussehra weather forecast updates: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बीते कुछ दिनों में मुरादाबाद सहित कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। अब मौसम विभाग ने 3 और 4 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे प्रदेशवासियों को उमस और गर्मी से राहत मिल सकती है।