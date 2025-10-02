UP Rains: यूपी में मौसम विभाग का अलर्ट! दशहरे पर होगी झमाझम बारिश, तेज हवाएं और बिजली कड़कने का भी खतरा

UP Rains: यूपी में मौसम विभाग का अलर्ट! Image Source - Pinterest..
UP rains alert dussehra weather forecast updates: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बीते कुछ दिनों में मुरादाबाद सहित कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। अब मौसम विभाग ने 3 और 4 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे प्रदेशवासियों को उमस और गर्मी से राहत मिल सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार, 2 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों और पूर्वी यूपी के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इस दौरान तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है।
बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर समेत कई जिलों में बिजली कड़कने और गरजने का अलर्ट है। वहीं, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और अयोध्या में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।
मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण यूपी में बारिश की तीव्रता बढ़ी है। यह प्रणाली उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रही है और 3 से 6 अक्टूबर तक पूर्वी यूपी में लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा।
जानकारी के अनुसार, 4 और 5 अक्टूबर को पूर्वी यूपी के कई जिलों में बहुत भारी बारिश की आशंका है। विभाग ने इन जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा है। वहीं, 6 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में ओलावृष्टि और 7 अक्टूबर को भी कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है।
मौसम विभाग का कहना है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह के बाद बारिश की तीव्रता और दायरा कम हो जाएगा। हालांकि 4 से 7 अक्टूबर तक पूर्वी और पश्चिमी यूपी में अलग-अलग स्तर पर भारी बारिश का दौर जारी रहेगा।
