मुरादाबाद

UP Rains: यूपी में मौसम विभाग का अलर्ट! दशहरे पर होगी झमाझम बारिश, तेज हवाएं और बिजली कड़कने का भी खतरा

UP Rains: यूपी में दशहरे पर बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली कड़कने की चेतावनी दी है।

2 min read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 02, 2025

up rains alert dussehra weather forecast updates

UP Rains: यूपी में मौसम विभाग का अलर्ट! Image Source - Pinterest..

UP rains alert dussehra weather forecast updates: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बीते कुछ दिनों में मुरादाबाद सहित कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। अब मौसम विभाग ने 3 और 4 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे प्रदेशवासियों को उमस और गर्मी से राहत मिल सकती है।

2 अक्टूबर को पश्चिम और पूर्वी यूपी में बौछारें

मौसम विभाग के अनुसार, 2 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों और पूर्वी यूपी के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इस दौरान तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है।

इन जिलों में गरज-चमक का खतरा

बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर समेत कई जिलों में बिजली कड़कने और गरजने का अलर्ट है। वहीं, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और अयोध्या में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

निम्न दबाव क्षेत्र का असर

मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण यूपी में बारिश की तीव्रता बढ़ी है। यह प्रणाली उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रही है और 3 से 6 अक्टूबर तक पूर्वी यूपी में लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा।

पूर्वी यूपी में भारी बारिश के आसार

जानकारी के अनुसार, 4 और 5 अक्टूबर को पूर्वी यूपी के कई जिलों में बहुत भारी बारिश की आशंका है। विभाग ने इन जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा है। वहीं, 6 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में ओलावृष्टि और 7 अक्टूबर को भी कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है।

पहले सप्ताह के बाद कम होगी बारिश

मौसम विभाग का कहना है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह के बाद बारिश की तीव्रता और दायरा कम हो जाएगा। हालांकि 4 से 7 अक्टूबर तक पूर्वी और पश्चिमी यूपी में अलग-अलग स्तर पर भारी बारिश का दौर जारी रहेगा।

Updated on:

02 Oct 2025 08:33 am

Published on:

02 Oct 2025 08:32 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Rains: यूपी में मौसम विभाग का अलर्ट! दशहरे पर होगी झमाझम बारिश, तेज हवाएं और बिजली कड़कने का भी खतरा

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

मौसम समाचार

