UP Rains Alert: यूपी के इन जिलों में अगले 3 घटों में होगी मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर IMD का अलर्ट

UP rains alert heavy rainfall western forecast: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार रात से अगले 3 घंटों के भीतर पश्चिमी यूपी के कई जिलों मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ में गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इन जिलों में लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और बरेली में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि राजधानी लखनऊ में बादल छाए रहने और छिटपुट बारिश होने की पूरी संभावना है। फिलहाल दिन के लिए कोई विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन निगरानी बनाए हुए है।
तेज बारिश की वजह से प्रयागराज, वाराणसी और खुर्जा के आसपास की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश से जलस्तर में और वृद्धि हो सकती है। ऐसे में प्रभावित इलाकों में संभावित निकासी की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है।
मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 6 से 7 दिनों तक यूपी के कई हिस्सों में गरज और बिजली के साथ भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। खासकर 29 और 30 अगस्त तथा 1 और 2 सितंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है।