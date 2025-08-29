UP Rains Alert: यूपी के इन जिलों में अगले 3 घटों में होगी मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर IMD का अलर्ट

मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 6 से 7 दिनों तक यूपी के कई हिस्सों में गरज और बिजली के साथ भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। खासकर 29 और 30 अगस्त तथा 1 और 2 सितंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है।