UP Rains: यूपी में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार! कई जिलों में बिजली-तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, 4 से 6 अक्टूबर के बीच पूर्वी यूपी में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। वहीं 6 और 7 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा, जिससे कहीं-कहीं ओलावृष्टि और भारी वर्षा की संभावना है। विभाग का अनुमान है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह के बाद बारिश (UP Rains) की तीव्रता और दायरा धीरे-धीरे कम हो जाएगा।