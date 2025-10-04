Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

UP Rains: यूपी में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार! कई जिलों में बिजली-तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी

UP Rains Alert: यूपी में बारिश का नया दौर शुरू हो गया है। पूर्वी यूपी में 4 अक्टूबर को भारी बारिश (UP Rains) का अलर्ट है, जबकि 6 और 7 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में तेज वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

2 min read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 04, 2025

up rains alert in east and west up october 2025

UP Rains: यूपी में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार! Image Source - Pinterest..

UP rains alert in east and west up october 2025: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार की रात ठीकठाक बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश (UP Rains) से लोगों को गर्मी से राहत मिली और मौसम खुशनुमा हो गया।

पश्चिम यूपी में बारिश (UP Rains) का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 4 अक्टूबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल सकता है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के असर से मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर और आसपास के जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

वाराणसी बीएचयू में 100 मिमी से ज्यादा बारिश (UP Rains)

प्रदेश के अन्य जिलों में भी अच्छी बारिश देखने को मिली। वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में 100 मिमी से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में बारिश (UP Rains) का सिलसिला जारी रह सकता है।

4 अक्टूबर को पूर्वी यूपी में भारी बारिश (UP Rains) का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार, 4 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। बलिया, देवरिया और कुशीनगर में अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है, जबकि गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में भारी से बहुत भारी बारिश (UP Rains) की आशंका है।

कई जिलों में तेज हवाओं का कहर

सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया और गोरखपुर समेत कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

बिजली गिरने का अलर्ट, सावधान रहने की अपील

प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, जौनपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बहराइच और अयोध्या जिलों में बिजली गिरने और गरज के साथ बारिश (UP Rains) का अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खुले में खड़े होने से बचने की चेतावनी दी है।

फिर कमजोर होगा सिस्टम

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, 4 से 6 अक्टूबर के बीच पूर्वी यूपी में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। वहीं 6 और 7 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा, जिससे कहीं-कहीं ओलावृष्टि और भारी वर्षा की संभावना है। विभाग का अनुमान है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह के बाद बारिश (UP Rains) की तीव्रता और दायरा धीरे-धीरे कम हो जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 10:37 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Rains: यूपी में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार! कई जिलों में बिजली-तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

स्मार्ट मीटर पर उठे सवालों का बिजली विभाग ने दिया जवाब, चेक मीटर में निकली बराबर रीडिंग से उपभोक्ताओं की शंका दूर

smart meter billing issue moradabad check meter reading solution
मुरादाबाद

5 हजार में बिक रहे थे खतरनाक तमंचे, हथियारों के सौदे का सच जानकर पुलिस भी रह गई दंग, कई जिलों में होती थी सप्लाई

moradabad illegal firearms factory busted two arrested pistols recovered
मुरादाबाद

अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, मौके पर मिला भारी सामान, 2 गिरफ्तार

मुरादाबाद

खेलते-खेलते मासूम बाथरूम पहुंचा, पानी से भरी बाल्टी में डूबकर तोड़ा दम, परिजनों की चीखों से गूंज उठा गांव

toddler drowns in bucket bathroom incident in moradabad
मुरादाबाद

मॉनसून का जबरदस्त कमबैक! आसमान से बरसेगा पानी ही पानी; 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

up monsoon comeback heavy rain orange yellow alert 32 districts
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.