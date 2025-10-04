UP Rains: यूपी में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार! कई जिलों में बिजली-तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी

UP Rains: यूपी में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार! Image Source - Pinterest..
UP rains alert in east and west up october 2025: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार की रात ठीकठाक बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश (UP Rains) से लोगों को गर्मी से राहत मिली और मौसम खुशनुमा हो गया।
भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 4 अक्टूबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल सकता है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के असर से मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर और आसपास के जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
प्रदेश के अन्य जिलों में भी अच्छी बारिश देखने को मिली। वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में 100 मिमी से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में बारिश (UP Rains) का सिलसिला जारी रह सकता है।
भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार, 4 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। बलिया, देवरिया और कुशीनगर में अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है, जबकि गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में भारी से बहुत भारी बारिश (UP Rains) की आशंका है।
सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया और गोरखपुर समेत कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, जौनपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बहराइच और अयोध्या जिलों में बिजली गिरने और गरज के साथ बारिश (UP Rains) का अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खुले में खड़े होने से बचने की चेतावनी दी है।
भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, 4 से 6 अक्टूबर के बीच पूर्वी यूपी में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। वहीं 6 और 7 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा, जिससे कहीं-कहीं ओलावृष्टि और भारी वर्षा की संभावना है। विभाग का अनुमान है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह के बाद बारिश (UP Rains) की तीव्रता और दायरा धीरे-धीरे कम हो जाएगा।
