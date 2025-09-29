UP Rains: गर्मी-उमस से बेहाल उत्तर प्रदेश को मिलेगी राहत, बंगाल की खाड़ी से उठे कम दबाव के असर से दशहरा होगा भीगा-भीगा

UP Rains: यूपी में सितंबर की उमस और गर्मी अब खत्म होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 1 अक्टूबर से बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण पूर्वी व मध्य यूपी में हल्की से मध्यम बारिश होगी। दशहरे पर भी बूंदाबांदी की संभावना है। less than 1 minute read