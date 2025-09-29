Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

UP Rains: गर्मी-उमस से बेहाल उत्तर प्रदेश को मिलेगी राहत, बंगाल की खाड़ी से उठे कम दबाव के असर से दशहरा होगा भीगा-भीगा

UP Rains: यूपी में सितंबर की उमस और गर्मी अब खत्म होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 1 अक्टूबर से बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण पूर्वी व मध्य यूपी में हल्की से मध्यम बारिश होगी। दशहरे पर भी बूंदाबांदी की संभावना है।

less than 1 minute read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Sep 29, 2025

up rains forecast dussehra rainfall relief from heat humidity october

UP Rains: गर्मी-उमस से बेहाल उत्तर प्रदेश को मिलेगी राहत | Image Source - Pinterest..

UP rains forecast dussehra relief from heat: उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है। लेकिन अब मौसम बदलने वाला है। सितंबर के जाते-जाते उमस से राहत मिलने के संकेत हैं और अक्टूबर की शुरुआत बारिश व ठंडी हवाओं के साथ होगी।

दशहरे पर बारिश के आसार

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से पूरे प्रदेश में बारिश के आसार बन रहे हैं। दशहरे के दिन भी पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध के कई हिस्सों में बूंदाबांदी होने की संभावना है।

पूर्वी और मध्य यूपी में बारिश

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का असर 1 अक्टूबर से दिखाई देगा। अगले तीन दिनों तक पूर्वांचल और मध्यांचल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

मुरादाबाद में मंगलवार तक सताएगी गर्मी

मुरादाबाद में बीते रविवार को 34 डिग्री तापमान 44 डिग्री जैसी तपिश महसूस करा रहा था। मौसम विभाग के अनुसार मुरादाबादवासियों को मंगलवार तक गर्मी और उमस झेलनी होगी। हालांकि, 1 अक्टूबर से मौसम में बदलाव होगा और रुक-रुक कर बारिश शुरू हो सकती है।

दक्षिण यूपी में रुक-रुक कर बरसेंगे बादल

राज्य के दक्षिणी हिस्सों में लगातार रुक-रुक कर बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। यहां ठंडी हवाओं के साथ हल्की फुहारें पड़ सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट होगी और लोगों को उमस से बड़ी राहत मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 11:19 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Rains: गर्मी-उमस से बेहाल उत्तर प्रदेश को मिलेगी राहत, बंगाल की खाड़ी से उठे कम दबाव के असर से दशहरा होगा भीगा-भीगा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

सांसद चंद्रशेखर बोले, ‘बरेली में लोगों के साथ अन्याय हुआ, जरूरत पड़ी तो आजाद समाज पार्टी करेगी आंदोलन’

मुरादाबाद

8 साल की मासूम से हैवानियत, मुरादाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में दबोचा दरिंदगी करने वाला शैतान; पैर में मारी गोली

moradabad police encounter arrests shariq in child molestation case
मुरादाबाद

यूपी में मानसून की आखिरी दस्तक! बंगाल की खाड़ी में सक्रिय वेदर सिस्टम से कई जिलों में तूफानी बारिश की चेतावनी

CG Weather News: आसमान में छाई रही काली घटा, तेज हवा के साथ कुछ क्षेत्रों में हुई रिमझिम बारिश...(photo-patrika)
मुरादाबाद

UP Rains: यूपी में मानसून की वापसी! आज 40 जिलों में बारिश का अलर्ट, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत

up rains alert 40 districts of uttar pradesh
मुरादाबाद

बदल गया यूपी का मौसम! कुछ जिलों में बारिश, कुछ में धूप का कहर; IMD ने जारी किया नया अपडेट

बदल गया मौसम! Image Source - Pinterest
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.