UP Rains: गर्मी-उमस से बेहाल उत्तर प्रदेश को मिलेगी राहत, बंगाल की खाड़ी से उठे कम दबाव के असर से दशहरा होगा भीगा-भीगा

UP Rains: गर्मी-उमस से बेहाल उत्तर प्रदेश को मिलेगी राहत | Image Source - Pinterest..
UP rains forecast dussehra relief from heat: उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है। लेकिन अब मौसम बदलने वाला है। सितंबर के जाते-जाते उमस से राहत मिलने के संकेत हैं और अक्टूबर की शुरुआत बारिश व ठंडी हवाओं के साथ होगी।
मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से पूरे प्रदेश में बारिश के आसार बन रहे हैं। दशहरे के दिन भी पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध के कई हिस्सों में बूंदाबांदी होने की संभावना है।
आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का असर 1 अक्टूबर से दिखाई देगा। अगले तीन दिनों तक पूर्वांचल और मध्यांचल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
मुरादाबाद में बीते रविवार को 34 डिग्री तापमान 44 डिग्री जैसी तपिश महसूस करा रहा था। मौसम विभाग के अनुसार मुरादाबादवासियों को मंगलवार तक गर्मी और उमस झेलनी होगी। हालांकि, 1 अक्टूबर से मौसम में बदलाव होगा और रुक-रुक कर बारिश शुरू हो सकती है।
राज्य के दक्षिणी हिस्सों में लगातार रुक-रुक कर बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। यहां ठंडी हवाओं के साथ हल्की फुहारें पड़ सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट होगी और लोगों को उमस से बड़ी राहत मिलेगी।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार