UP Rains: यूपी में मॉनसून का ‘महा कमबैक! 26 अगस्त से दिखेगा बदलाव, 30 जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट

UP rains monsoon heavy rainstorm alert 26 august:उत्तर प्रदेश में गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार, मॉनसून एक बार फिर पूरी ताकत के साथ राज्य में लौट आया है। 26 अगस्त को प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट का मतलब है कि इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।