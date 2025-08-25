Patrika LogoSwitch to English

UP Rains: यूपी में मॉनसून का 'महा कमबैक! 26 अगस्त से दिखेगा बदलाव, 30 जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट

UP Rains Alert 26 August: उत्तर प्रदेश में मॉनसून का 'महाकमबैक' हो गया है। 26 अगस्त को राज्य के 30 से अधिक जिलों में भारी बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और गरज-चमक व वज्रपात से सावधान रहने की सलाह दी है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 25, 2025

up rains monsoon heavy rainstorm alert 26 august
UP Rains: यूपी में मॉनसून का 'महा कमबैक! AI Generated Image

UP rains monsoon heavy rainstorm alert 26 august:उत्तर प्रदेश में गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार, मॉनसून एक बार फिर पूरी ताकत के साथ राज्य में लौट आया है। 26 अगस्त को प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट का मतलब है कि इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

गरज-चमक और बिजली गिरने का खतरा

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन जिलों में केवल बारिश ही नहीं, बल्कि गरज-चमक और वज्रपात की भी संभावना है। इस दौरान लोग सावधानी बरतें और ओपन क्षेत्रों में जाने से बचें। जौनपुर, गाजीपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, बिजनौर, अमरोहा, संभल, बदायूं और शाहजहांपुर जिलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।

भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट वाले जिले

भारी बारिश का येलो अलर्ट बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फ़तेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों में जारी किया गया है।

अगले कुछ दिनों का मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। फिलहाल 30 अगस्त तक मौसम इसी प्रकार बना रहेगा। 26 अगस्त को पश्चिमी यूपी के अधिकांश क्षेत्रों और पूर्वी यूपी के कई जिलों में बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि 27 और 28 अगस्त को भारी बारिश का दौर कम होगा।

मौसम प्रणालियों की स्थिति

गांगेय पश्चिम बंगाल के आसपास एक निम्न दाब क्षेत्र बना हुआ है, जिससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण ऊपरी क्षीभमंडल तक विस्तृत है। यह सिस्टम आगामी 24 घंटों में झारखंड होते हुए उत्तर-पश्चिम की दिशा में बढ़ेगा और धीरे-धीरे कमजोर होगा। मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में बना चक्रवाती परिसंचरण भी प्रदेश में मॉनसून सक्रियता बढ़ाने का काम कर रहा है।

25 Aug 2025 09:02 pm

25 Aug 2025 09:02 pm

