यूपी में ठंड का बड़ा अटैक! 24 घंटे में बदलेगा मौसम, कोहरे से ढके रहेंगे दर्जनों जिले, IMD का अलर्ट जारी

Uttar Pradesh Latest News: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है और इसके साथ ही कोहरे की चादर कई जिलों को ढक रही है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बर्फीली हवाओं के असर से पारा लगातार नीचे गिर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस दौरान तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। अमौसी स्थित आंचलिक मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार से ठंड का असर और तेज़ महसूस होगा तथा कई जिलों में दृश्यता बेहद कम रह सकती है।