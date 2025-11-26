यूपी में ठंड का बड़ा अटैक! 24 घंटे में बदलेगा मौसम, कोहरे से ढके रहेंगे दर्जनों जिले, IMD का अलर्ट जारी

यूपी में ठंड का बड़ा अटैक! Image Source - Pinterest
Uttar Pradesh Latest News: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है और इसके साथ ही कोहरे की चादर कई जिलों को ढक रही है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बर्फीली हवाओं के असर से पारा लगातार नीचे गिर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस दौरान तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। अमौसी स्थित आंचलिक मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार से ठंड का असर और तेज़ महसूस होगा तथा कई जिलों में दृश्यता बेहद कम रह सकती है।
मौसम विभाग ने मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर, बिजनौर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या सहित प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे की चेतावनी जारी की है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ मौसम सामान्य होने की संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर-पश्चिम दिशा से तेज़ शुष्क हवाएं आ रही हैं जो रात के तापमान को तेजी से गिरा रही हैं और इससे गलन और बढ़ने की पूरी संभावना है।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होते ही उत्तर-पश्चिमी दिशा से आने वाली बर्फीली पछुआ हवाएं मैदानों तक पहुंच रही हैं। इन हवाओं की प्रकृति शुष्क होती है, जो वातावरण में नमी कम करके तेजी से तापमान को नीचे ले जाती हैं। यही कारण है कि पिछले दो दिन से प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम बना हुआ है। अगले 48 घंटों तक इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है।
पश्चिमी यूपी के रामपुर, बरेली, शामली, आगरा, पीलीभीत, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, उन्नाव, हमीरपुर, कन्नौज, इटावा और मेरठ समेत कई जिलों में दृश्यता बेहद कम रह सकती है। वहीं पूर्वी यूपी के प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, रायबरेली, चित्रकूट, आजमगढ़, गोरखपुर, गाजीपुर और जौनपुर समेत कई जिलों में सुबह का समय कोहरे से प्रभावित रहने की उम्मीद है। इन सभी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 28°C और न्यूनतम तापमान 10°C के करीब रहने की संभावना है।
पिछले 24 घंटों में कई जिलों में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बाराबंकी और कानपुर शहर सबसे ठंडे रहे, जहां 8.0°C तापमान रिकॉर्ड किया गया। बरेली में 8.6°C, इटावा में 9.0°C, मुजफ्फरनगर में 9.0°C, मेरठ में 9.1°C, शाहजहांपुर में 9.4°C और बुलंदशहर में 9.5°C तापमान दर्ज हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में रात का तापमान और नीचे जा सकता है।
वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि पछुआ हवाओं की रफ्तार बढ़ने के कारण ठंड और बढ़ेगी। दिन में धूप जरूर निकलेगी, लेकिन उसका असर सीमित रहेगा और ठंडक बनी रहेगी। विशेषज्ञों ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को सुबह-शाम विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। गर्म कपड़ों का उपयोग बढ़ाने के साथ ही बिना जरूरत सुबह के समय बाहर निकलने से बचने की अपील की गई है।
कम तापमान और ठंडी हवाओं का असर स्कूली बच्चों पर साफ नजर आ रहा है। सुबह की ठिठुरन में बच्चे स्कूल जाते समय परेशानी महसूस कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि सुबह-सुबह की ठंड शरीर को झकझोर देती है और बच्चों में सर्दी-जुकाम का खतरा बढ़ रहा है। फिलहाल मौसम में तेजी से बढ़ रही ठंडक यह संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में और कड़ाके की सर्दी दस्तक दे सकती है।
