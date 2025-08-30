बंगाल की खाड़ी से उठे सिस्टम का यूपी के मौसम पर असर! मुरादाबाद, नोएडा, मेरठ समेत कई जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

Weather alert heavy rain lightning in uttar pradesh: उत्तर प्रदेश में बीते एक सप्ताह से उमस और गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा था। शुक्रवार को मुरादाबाद का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से ज्यादा था। लेकिन अब हालात बदलने जा रहे हैं। मौसम विभाग ने 30 अगस्त से 2 सितंबर तक पश्चिमी और पूर्वी जिलों में तेज बारिश और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है।
मौसम विभाग ने आज (30 अगस्त) को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर, बिजनौर, लखनऊ, कानपुर, आगरा, अयोध्या, मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा समेत कई जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे पेड़ गिरने और बिजली गिरने जैसी घटनाओं का खतरा रहेगा।
आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया और चक्रवाती परिसंचरण बन रहा है। यह सिस्टम पश्चिम की ओर बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के मौसम को प्रभावित करेगा। अनुमान है कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी।
मौसम विभाग के अनुसार सहारनपुर, मेरठ, बहराइच, लखीमपुर खीरी और एनसीआर क्षेत्र समेत करीब 20 जिलों में शनिवार से सोमवार तक अच्छी बारिश की संभावना है। खासकर तराई इलाके और पश्चिमी यूपी पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। शनिवार से बादलों की सक्रियता और बढ़ेगी, जिससे कई इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है।
बीते सप्ताह भर से लगातार उमस और गर्मी ने लोगों को पसीने से तर-बतर कर रखा था। अब मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी ने राहत की उम्मीद जगा दी है। 30 अगस्त से शुरू हुआ यह बारिश का सिलसिला 2 सितंबर तक जारी रह सकता है। इसके बाद कई जिलों में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और उमस से राहत मिलेगी।
फिलहाल मानसून की ट्रफ लाइन पश्चिम से दक्षिण की ओर खिसक रही है। यही वजह है कि यूपी में अगले तीन दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से सक्रिय हुआ नया सिस्टम इस बारिश को और तेज करेगा।