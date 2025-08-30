बंगाल की खाड़ी से उठे सिस्टम का यूपी के मौसम पर असर! मुरादाबाद, नोएडा, मेरठ समेत कई जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

Weather alert heavy rain lightning in uttar pradesh: उत्तर प्रदेश में बीते एक सप्ताह से उमस और गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा था। शुक्रवार को मुरादाबाद का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से ज्यादा था। लेकिन अब हालात बदलने जा रहे हैं। मौसम विभाग ने 30 अगस्त से 2 सितंबर तक पश्चिमी और पूर्वी जिलों में तेज बारिश और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है।