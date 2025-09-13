मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी! यूपी में 13 से 16 सितंबर तक भारी बारिश का दौर, कई जिलों में सतर्क रहने की अपील

मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना जताई है। जिन 11 जिलों को अलर्ट सूची में रखा गया है, उनमें गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी शामिल हैं। विभाग ने विशेष तौर पर ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में रहने वाले लोगों को सलाह दी है कि वे बारिश के दौरान नदियों और तालाबों के पास न जाएं और पूरी सावधानी बरतें।