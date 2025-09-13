Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी! यूपी में 13 से 16 सितंबर तक भारी बारिश का दौर, कई जिलों में सतर्क रहने की अपील

UP Rain: उत्तर प्रदेश में 13 सितंबर से भारी बारिश का नया दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 14 से 16 सितंबर तक मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 13, 2025

up weather alert heavy rain yellow warning uttar pradesh
मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी! Image Source - Social Media 'X'

UP weather alert heavy rain: उत्तर प्रदेश में मानसून का असर लगातार तेज़ होता जा रहा है। मौसम विभाग ने 13 सितंबर को पूरे प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। इसको देखते हुए पूर्वी और पश्चिमी यूपी के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। विभाग ने आम जनता को सतर्क रहने और खराब मौसम में घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है।

पूर्वी यूपी में 11 जिलों के लिए चेतावनी

मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना जताई है। जिन 11 जिलों को अलर्ट सूची में रखा गया है, उनमें गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी शामिल हैं। विभाग ने विशेष तौर पर ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में रहने वाले लोगों को सलाह दी है कि वे बारिश के दौरान नदियों और तालाबों के पास न जाएं और पूरी सावधानी बरतें।

ये भी पढ़ें

मुरादाबाद में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़, शिवपुरी जंगल में पकड़ा गया गो तस्कर, हथियार बरामद
मुरादाबाद
moradabad police goat smuggling encounter

पश्चिमी यूपी में भी बारिश का खतरा

सिर्फ पूर्वी यूपी ही नहीं, बल्कि पश्चिमी जिलों में भी भारी बारिश का अंदेशा है। शाहजहांपुर, रामपुर, सीतापुर, बरेली और पीलीभीत के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जिला प्रशासन को पहले से ही तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को जलभराव और बिजली गिरने जैसी आपदाओं से बचने की चेतावनी दी गई है।

14 से 16 सितंबर तक तेज होगी बरसात

मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश का यह सिलसिला यहीं नहीं थमेगा। 14, 15 और 16 सितंबर को भी पूर्वी यूपी के जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश का तापमान 25 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। लगातार हो रही बारिश से एक ओर किसानों की फसलों को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर आम जनता के लिए यह परेशानी का कारण बन सकती है।

जनता से सतर्क रहने की अपील

भारी बारिश की चेतावनी के बीच विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। विशेषकर खुले स्थानों, तालाबों और बिजली के खंभों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। जिन इलाकों में जलभराव की समस्या अक्सर रहती है, वहां के निवासियों को पहले से तैयारी करने को कहा गया है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने दिया जाए।

किसानों के लिए राहत, आम जनता के लिए चुनौती

उत्तर प्रदेश में मानसून का यह नया दौर जहां किसानों की सूखी फसलों के लिए वरदान साबित हो सकता है, वहीं शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव, बिजली कटौती और परिवहन अव्यवस्था जैसी दिक्कतें भी पैदा कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बारिश भले ही खेती को सहारा देगी लेकिन आम लोगों के लिए यह दिनोंदिन चुनौतीपूर्ण होती जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 11:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी! यूपी में 13 से 16 सितंबर तक भारी बारिश का दौर, कई जिलों में सतर्क रहने की अपील

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.