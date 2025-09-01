UP Weather: लौट आए ‘काले’ बदरा, यूपी में झमाझम बारिश, रिमझिम बूंदों से भीगेंगे ये जिलें

अगस्त माह में बने 4 निम्न दबाव क्षेत्र और 5 पश्चिमी विक्षोभों के कारण प्रदेश में औसत से अधिक वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश में अगस्त का औसत 235.5 मिमी है, जबकि इस बार 241.2 मिमी बारिश हुई। पश्चिमी यूपी के बिजनौर में 636.5 मिमी और पूर्वी यूपी के लखीमपुर खीरी में 417.9 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं बिजनौर जिले में इस मानसून के दौरान अब तक सबसे अधिक 1097.4 मिमी (+48%) वर्षा हुई है।