UP Weather: लौट आए ‘काले’ बदरा, यूपी में झमाझम बारिश, रिमझिम बूंदों से भीगेंगे ये जिलें

Heavy rain 44 districts in UP: उत्तर प्रदेश में सितंबर की शुरुआत भारी बारिश के साथ हुई है। रविवार को मुरादाबाद समेत कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 1 सितंबर को पश्चिमी यूपी के ज्यादातर जिलों और पूर्वी यूपी के कई हिस्सों में झमाझम बारिश के आसार हैं।
44 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने मेरठ से हरदोई तक 44 जिलों को रेड अलर्ट पर रखा है। इनमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, सीतापुर और हरदोई जैसे जिले शामिल हैं। यहां भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है।
मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार के मुताबिक, पश्चिमी यूपी में कुछ जगहों पर बेहद तेज बारिश दर्ज हो सकती है। वहीं पूर्वी यूपी में भी कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ और गाजियाबाद समेत कई जिलों में गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।
अगस्त में सामान्य से अधिक बारिश
अगस्त माह में बने 4 निम्न दबाव क्षेत्र और 5 पश्चिमी विक्षोभों के कारण प्रदेश में औसत से अधिक वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश में अगस्त का औसत 235.5 मिमी है, जबकि इस बार 241.2 मिमी बारिश हुई। पश्चिमी यूपी के बिजनौर में 636.5 मिमी और पूर्वी यूपी के लखीमपुर खीरी में 417.9 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं बिजनौर जिले में इस मानसून के दौरान अब तक सबसे अधिक 1097.4 मिमी (+48%) वर्षा हुई है।
सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना
मॉनसून मॉडल के मुताबिक, सितंबर के दौरान पश्चिमी यूपी में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहेगा। वहीं पूर्वी यूपी में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर जा सकता है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि सितंबर में यूपी के ज्यादातर जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है।
मुरादाबाद में ऑरेंज और येलो अलर्ट
मुरादाबाद जिले में रविवार को मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 1 सितंबर को यहां येलो अलर्ट जारी किया है। अगस्त में मुरादाबाद में 307.8 मिमी बारिश हुई, जो मासिक औसत से 52% अधिक है। इस बार मानसून सीजन में मुरादाबाद में अब तक 542.7 मिमी वर्षा दर्ज हो चुकी है, जो सामान्य से 5% ज्यादा है।