मुरादाबाद

UP Weather News: घने कोहरे और शीतलहर की डबल मार, यूपी में दो दिन मौसम रहेगा बेहद खतरनाक!

UP Weather News: उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड का असर तेज हो गया है। मौसम विभाग ने 30 से अधिक जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है, जहां अगले दो दिनों तक दृश्यता शून्य रहने और तापमान में गिरावट की संभावना जताई गई है।

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jan 04, 2026

up weather dense fog cold wave alert

UP Weather News: घने कोहरे और शीतलहर की डबल मार | AI Generated Image

UP Weather News Wave Alert:उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर लगातार गहराता जा रहा है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले कुछ दिनों तक ठंड से राहत की कोई संभावना नहीं है। सुबह और देर रात के समय हालात और भी गंभीर हो सकते हैं, खासकर सड़क और रेल यातायात के लिहाज से।

मुरादाबाद में तीन दिन तक शीतलहर का अलर्ट

मुरादाबाद में मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम है। हालांकि सुबह के समय कोहरे का असर कम रहा, लेकिन ठंडी पछुआ हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी। न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो औसत से 3.6 डिग्री अधिक रहा।

30 से अधिक जिलों में घना कोहरा

मौसम विभाग ने रामपुर, अमरोहा, संभल, बिजनौर, मुरादाबाद सहित लगभग 30 जिलों में घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है। कई इलाकों में सुबह के समय दृश्यता शून्य रहने की आशंका जताई गई है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार रविवार और सोमवार को न्यूनतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है, जिससे कोहरा और अधिक सघन होगा।

पूर्वी और मध्य यूपी में कई दिन तक नहीं दिखेगी धूप

राजधानी लखनऊ समेत पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले तीन से चार दिन तक धूप निकलने के आसार नहीं हैं। शनिवार सुबह आगरा, कुशीनगर, कानपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी और उन्नाव में दृश्यता शून्य दर्ज की गई। वहीं अलीगढ़ और प्रयागराज में 50 मीटर, फतेहगढ़ में 80 मीटर, झांसी और आजमगढ़ में 100 मीटर तथा लखनऊ में तड़के 150 मीटर तक दृश्यता रिकॉर्ड की गई।

हरदोई में सबसे ठंडी रात, पारा 5.5 डिग्री पर पहुंचा

प्रदेश में सबसे ठंडी रात हरदोई में दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। ठंड के कारण लोग अलाव और हीटर का सहारा लेने को मजबूर हैं। इसके बावजूद राजधानी लखनऊ में कोहरे और ठंड के बीच लोग मौसम का आनंद लेते भी नजर आए। पार्कों और रिवर फ्रंट पर शाम होते ही लोगों की भीड़ जुट रही है।

इन जिलों में अत्यधिक घने कोहरे का रेड अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदासनगर, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के जिलों में अगले दो दिनों तक अत्यधिक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इन इलाकों में दिन के तापमान में भी दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है।

इन जिलों में शीत दिवस और ठंडी हवाओं की आशंका

फतेहपुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुरखीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में ठंडी पछुआ हवाओं के कारण शीत दिवस की स्थिति बन सकती है।

