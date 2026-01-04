UP Weather News: घने कोहरे और शीतलहर की डबल मार, यूपी में दो दिन मौसम रहेगा बेहद खतरनाक!

UP Weather News Wave Alert:उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर लगातार गहराता जा रहा है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले कुछ दिनों तक ठंड से राहत की कोई संभावना नहीं है। सुबह और देर रात के समय हालात और भी गंभीर हो सकते हैं, खासकर सड़क और रेल यातायात के लिहाज से।