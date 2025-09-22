Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

IMD का बड़ा अपडेट! 22, 23, 24, 25, 26 और 27 सितंबर तक इन जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट

UP weather forecast september 2025: 22 से 27 सितंबर तक यूपी का मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में सक्रिय वेदर सिस्टम के कारण पूर्वी और पश्चिमी जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 22, 2025

up weather forecast 22 september to 27 september 2025 rain alert imd update
IMD का बड़ा अपडेट! पत्रिका फाइल फोटो।

UP weather forecast 22 september to 27 september: उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट बदलने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अनुमान लगाया है कि 22 सितंबर से प्रदेश में नया वेदर सिस्टम सक्रिय होगा, जिसके कारण पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। अभी तक प्रदेश के कई जिलों में शुष्क मौसम बना हुआ है, लेकिन 22 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक और हल्की बारिश देखने को मिलेगी।

आज इन 22 जिलों में भारी वर्षा

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। इनमें मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, रामपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, बलिया, मऊ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, अयोध्या और अंबेडकर नगर शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

Sambhal News: संभल दंगों की असल कहानी बड़े पर्दे पर! ‘संभल फाइल्स’ की शूटिंग जल्द होगी शुरू
सम्भल
sambhal communal riots movie amit jani filming details

इन जिलों में भी बारिश का अलर्ट

सोमवार, 22 सितंबर को मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी के कई जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इनमें श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, संतकबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, देवरिया, बलिया और कुशीनगर शामिल हैं। वहीं, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, गोंडा, झांसी, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बरेली, शामली और लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है।

लखनऊ में तापमान की स्थिति

राजधानी लखनऊ में सोमवार को बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होगी, जबकि न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा।

बारिश का आंकड़ा सामान्य से 3% कम

यूपी में इस बार मानसून का असर सामान्य से थोड़ा कम रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, एक जून से 20 सितंबर तक अनुमानित 715.8 मिलीमीटर के मुकाबले सिर्फ 695 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से लगभग 3 प्रतिशत कम है।

22 से 27 सितंबर तक का पूरा मौसम पूर्वानुमान

22-09-2025: पूर्वी और पश्चिमी यूपी दोनों में साफ मौसम।

23-09-2025: हल्की बूंदाबांदी की संभावना, पश्चिमी यूपी शुष्क।

24-09-2025: पूर्वी यूपी में छिटपुट बारिश, पश्चिमी यूपी में मौसम साफ।

25-09-2025: बंगाल की खाड़ी से बने सिस्टम के कारण दोनों हिस्सों में बारिश की शुरुआत।

26-09-2025: पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश।

27-09-2025: पूरे यूपी में विभिन्न जगहों पर बारिश और आंधी-तूफान की संभावना।

सितंबर के अंत में मानसून की विदाई

इसी के साथ मौसम विभाग का अनुमान है, कि सितंबर के अंत में यूपी से मानसून की पूरी तरह विदाई हो जाएगी। इसके बाद प्रदेश में कुछ दिनों तक उमस और गर्मी का असर रहेगा। वहीं, अक्टूबर की शुरुआत से हल्की ठंडक महसूस होने लगेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Sept 2025 08:03 am

Published on:

22 Sept 2025 07:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / IMD का बड़ा अपडेट! 22, 23, 24, 25, 26 और 27 सितंबर तक इन जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.