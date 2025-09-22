IMD का बड़ा अपडेट! 22, 23, 24, 25, 26 और 27 सितंबर तक इन जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट

UP weather forecast 22 september to 27 september: उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट बदलने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अनुमान लगाया है कि 22 सितंबर से प्रदेश में नया वेदर सिस्टम सक्रिय होगा, जिसके कारण पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। अभी तक प्रदेश के कई जिलों में शुष्क मौसम बना हुआ है, लेकिन 22 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक और हल्की बारिश देखने को मिलेगी।