IMD का बड़ा अपडेट! 22, 23, 24, 25, 26 और 27 सितंबर तक इन जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट

UP weather forecast 22 september to 27 september: उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट बदलने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अनुमान लगाया है कि 22 सितंबर से प्रदेश में नया वेदर सिस्टम सक्रिय होगा, जिसके कारण पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। अभी तक प्रदेश के कई जिलों में शुष्क मौसम बना हुआ है, लेकिन 22 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक और हल्की बारिश देखने को मिलेगी।
मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। इनमें मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, रामपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, बलिया, मऊ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, अयोध्या और अंबेडकर नगर शामिल हैं।
सोमवार, 22 सितंबर को मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी के कई जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इनमें श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, संतकबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, देवरिया, बलिया और कुशीनगर शामिल हैं। वहीं, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, गोंडा, झांसी, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बरेली, शामली और लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है।
राजधानी लखनऊ में सोमवार को बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होगी, जबकि न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा।
यूपी में इस बार मानसून का असर सामान्य से थोड़ा कम रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, एक जून से 20 सितंबर तक अनुमानित 715.8 मिलीमीटर के मुकाबले सिर्फ 695 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से लगभग 3 प्रतिशत कम है।
22-09-2025: पूर्वी और पश्चिमी यूपी दोनों में साफ मौसम।
23-09-2025: हल्की बूंदाबांदी की संभावना, पश्चिमी यूपी शुष्क।
24-09-2025: पूर्वी यूपी में छिटपुट बारिश, पश्चिमी यूपी में मौसम साफ।
25-09-2025: बंगाल की खाड़ी से बने सिस्टम के कारण दोनों हिस्सों में बारिश की शुरुआत।
26-09-2025: पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश।
27-09-2025: पूरे यूपी में विभिन्न जगहों पर बारिश और आंधी-तूफान की संभावना।
इसी के साथ मौसम विभाग का अनुमान है, कि सितंबर के अंत में यूपी से मानसून की पूरी तरह विदाई हो जाएगी। इसके बाद प्रदेश में कुछ दिनों तक उमस और गर्मी का असर रहेगा। वहीं, अक्टूबर की शुरुआत से हल्की ठंडक महसूस होने लगेगी।