मुरादाबाद

UP Weather News: कहीं राहत, कहीं आफत! यूपी के 25 जिलों में भारी बारिश और बिजली का खतरा, 21 अगस्त तक सतर्क रहें

UP Weather News Rain Alert In 25 Districts: उत्तर प्रदेश में मानसून का असर जारी है। मौसम विभाग ने 25 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। 21 अगस्त तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं भारी वर्षा का अनुमान है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 16, 2025

up weather forecast august 2025 rain alert 25 districts heavy rain lightning
UP Weather News: कहीं राहत, कहीं आफत! AI Generated Image

UP weather forecast august 2025 rain alert 25 districts: उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी के मौके पर भारी बारिश का सिलसिला धीरे-धीरे थमने लगा है, लेकिन प्रदेशवासियों को अभी भी राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।

आज 25 जिलों में भारी बारिश-बिजली का अलर्ट

शनिवार 16 अगस्त को मौसम विभाग ने यूपी के 25 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। इनमें मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, कासगंज, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मैनपुरी, इटावा, झांसी, ललितपुर, औरैया, अमरोहा, संभल, बदायूं, जालौन, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद और कन्नौज शामिल हैं। इन जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है।

पश्चिमी यूपी में भारी तो पूर्वी यूपी में हल्की बारिश

इसके अलावा मौसम विभाग ने बताया कि शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, अमरोहा, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल और अलीगढ़ में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं मथुरा, हाथरस, बहराइच, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर में भी हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है।

तापमान में भी आएगा बदलाव

मौसम विभाग के अनुसार, बारिश के बीच तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी। 17 से 21 अगस्त तक अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

कब-कहाँ कितनी होगी बारिश, जानें पूरा शेड्यूल

16 अगस्त 2025: पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों और पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बौछारें, कहीं-कहीं भारी बारिश।

17 अगस्त 2025: पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश।

18 अगस्त 2025: प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा।

19 अगस्त 2025: पश्चिमी यूपी में अधिकतर जिलों और पूर्वी यूपी में कुछ जगहों पर बारिश।

20 अगस्त 2025: दोनों हिस्सों में व्यापक स्तर पर बारिश, कहीं-कहीं भारी वर्षा।

21 अगस्त 2025: पश्चिमी यूपी के अधिकांश जिलों और पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी।

21 अगस्त तक जारी रहेगा बारिश का दौर

मौसम विभाग ने साफ किया है कि यूपी में बारिश का दौर अभी खत्म नहीं होगा। 21 अगस्त तक कई जिलों में रुक-रुक कर वर्षा होती रहेगी। ऐसे में किसानों और आम लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, खासकर बिजली गिरने और जलभराव वाले इलाकों में सतर्क रहने की आवश्यकता है।

