UP Weather News: कहीं राहत, कहीं आफत! यूपी के 25 जिलों में भारी बारिश और बिजली का खतरा, 21 अगस्त तक सतर्क रहें

UP weather forecast august 2025 rain alert 25 districts: उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी के मौके पर भारी बारिश का सिलसिला धीरे-धीरे थमने लगा है, लेकिन प्रदेशवासियों को अभी भी राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।