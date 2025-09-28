यूपी में मानसून की आखिरी दस्तक! बंगाल की खाड़ी में सक्रिय वेदर सिस्टम से कई जिलों में तूफानी बारिश की चेतावनी

यूपी में मानसून की आखिरी दस्तक! पत्रिका फाइल फोटो।
IMD rain alert 28 to 30 september 2025: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बड़ा अपडेट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में मौसम अचानक करवट बदलेगा। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव का असर सीधे तौर पर यूपी पर पड़ेगा, जिसके कारण पूर्वी और पश्चिमी जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। अभी तक जहां कई जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ था, वहीं तीन दिन तक लगातार बारिश से लोगों को राहत मिलेगी।
मौसम विभाग ने यूपी के 26 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इनमें मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, रामपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, बलिया, मऊ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, अयोध्या और अंबेडकर नगर जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों में तूफानी हवाओं और तेज बारिश के चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
रविवार, 28 सितंबर को भी मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी के कई जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसमें श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, संतकबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, देवरिया, बलिया और कुशीनगर शामिल हैं। वहीं, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, गोंडा, झांसी, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बरेली, शामली और लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है।
राजधानी लखनऊ में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। आज रविवार को यहां बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग स्थिर रहेगा।
लखनऊ और आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से शनिवार शाम को राहत मिली जब अचानक मौसम बदला और बूंदाबांदी हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक राजधानी समेत आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव का असर प्रदेश के कई हिस्सों पर रहेगा, जिससे गरज-चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।
