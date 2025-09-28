यूपी में मानसून की आखिरी दस्तक! बंगाल की खाड़ी में सक्रिय वेदर सिस्टम से कई जिलों में तूफानी बारिश की चेतावनी

IMD rain alert 28 to 30 september 2025: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बड़ा अपडेट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में मौसम अचानक करवट बदलेगा। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव का असर सीधे तौर पर यूपी पर पड़ेगा, जिसके कारण पूर्वी और पश्चिमी जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। अभी तक जहां कई जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ था, वहीं तीन दिन तक लगातार बारिश से लोगों को राहत मिलेगी।