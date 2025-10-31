1 नवंबर से बदलेगा मौसम! इन जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, तूफानी हवाएं और वज्रपात की डबल चेतावनी

UP weather forecast november 1 heavy rain: उत्तर प्रदेश में नवंबर की शुरुआत इस बार सामान्य नहीं दिख रही। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि 1 नवंबर की सुबह तक राज्य के कई हिस्सों में मौसम अचानक करवट ले सकता है। बेमौसम सक्रियता के चलते पूर्वी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की स्थिति बन रही है।