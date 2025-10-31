Patrika LogoSwitch to English

1 नवंबर से बदलेगा मौसम! इन जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, तूफानी हवाएं और वज्रपात की डबल चेतावनी

UP Weather: उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर को मौसम अचानक बदल सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वी जिलों में मूसलाधार बारिश, 40 किमी/घंटा की तेज हवाएं और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में भारी वर्षा और आंधी की संभावना के चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 31, 2025

Heavy Rain warning on 31 October to 3 November New western disturbance will change weather pattern

मौसम चेतावनी।

UP weather forecast november 1 heavy rain: उत्तर प्रदेश में नवंबर की शुरुआत इस बार सामान्य नहीं दिख रही। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि 1 नवंबर की सुबह तक राज्य के कई हिस्सों में मौसम अचानक करवट ले सकता है। बेमौसम सक्रियता के चलते पूर्वी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की स्थिति बन रही है।

विभाग ने बताया कि यह बदलाव रात से अगले दिन की सुबह तक सबसे अधिक प्रभाव दिखाएगा। कई क्षेत्रों में आसमान काला हो सकता है और बादल तेज गति से आंधी के साथ बरस सकते हैं।

इन जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी यूपी के कई ज़िलों में दिन के समय भारी वर्षा की आशंका है। चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और बुंदेलखंड के कुछ जिलों में बारिश का असर अधिक गंभीर रूप में दिख सकता है।

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

तेज बारिश के साथ-साथ मेघगर्जन और वज्रपात का गंभीर अलर्ट भी दिया गया है। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर और अंबेडकर नगर जिलों में बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं।

विभाग ने किसानों, खुले क्षेत्रों में काम करने वालों और यात्रा करने वालों को विशेष रूप से सचेत रहने की सलाह दी है। वज्रपात की संभावना बढ़ने पर खुले मैदान, पेड़ों या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने के निर्देश जारी किए गए हैं।

झोंकेदार हवाएं बढ़ाएंगी दिक्कतें

भारी बारिश के साथ तेज हवाओं की चुनौती भी उत्तर प्रदेश को परेशान कर सकती है। विभाग का अनुमान है कि 30–40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की स्थिति बन रही है। इन झोंकों का प्रभाव सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज और अंबेडकर नगर में देखने को मिल सकता है।

तेज हवाएं पेड़ गिरने, हल्के ढांचे टूटने और बिजली लाइनों पर असर डाल सकती हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि बाहर खड़े वाहनों को सुरक्षित स्थान पर रखें और छतों पर रखी ढीली वस्तुओं को हटा दें।

31 Oct 2025 09:27 pm

